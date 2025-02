Nagranie, na którym Robert Fico mówi o "moralnym prawie" wstrzymania dostaw gazu do Ukrainy, płynącego przez Słowację, pojawiło się w poniedziałek w sieci. Premier Słowacji jeszcze wcześniej krytykował Wołodymyra Zełenskiego po tym, jak Kijów na początku stycznia wstrzymał możliwość tranzytu gazu z Rosji do kilku państw Europy, w tym Słowacji.

ZOBACZ: Robert Fico wściekły na opozycję. Oskarża o chęć zamachu stanu na Słowacji

Teraz z wypowiedzi Ficy wynika, iż w ubiegłym tygodniu to Ukraina zaczęła otrzymywać surowiec gazociągiem ze Słowacji, po tym jak jej system energetyczny został mocno naruszony przez rosyjskie ataki. - To jest gaz, bez którego Ukraina by zamarzła. Słowacja nie jest w to zaangażowana - powiedział, cytowany przez "Europejską Prawdę".

Robert Fico uderza w Ukrainę. Wcześniej mówił, że "ma dość" Zełenskiego

Szef rządu w Bratysławie podkreślił, że dostawcami surowca są firmy zagraniczne. - Mamy jednak "moralne prawo" do rozważania sposobów na zatrzymanie dostaw na Ukrainę - uznał Fico, a z jego przekazu wynika, iż obecnie przez Słowację płynie dziennie około 7,5 mln metrów sześciennych gazu dziennie.

Przed miesiącem Fico w ostrych słowach ocenił działania Zełenskiego. - Jeździ po Europie, żebrze i szantażuje, prosząc o pieniądze. To się musi skończyć - powiedział, dodając, że "ma dosyć" prezydenta Ukrainy. Jednocześnie wskazał, że Rosja "nigdy nie oszukała" jego kraju w przeciwieństwie do Kijowa. Słowa te były reakcją na wstrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Więcej TUTAJ.

Z kolei 9 stycznia słowacki premier mówił, że jego rząd rozważa podjęcie kolejnych środków odwetowych wobec Ukrainy po tym, jak ta wycofała się z umowy z rosyjskim Gazpromem, w wyniku czego Bratysława stanęła w obliczu przerw w dostawie gazu. Jeszcze wcześniej groził, że odetnie Ukrainę od awaryjnych dostaw prądu, a także o blokadzie pomocy humanitarnej.

Koniec tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę

Eksport rosyjskiego gazu do Europy zakończył się 1 stycznia, kiedy to wygasł kontrakt tranzytowy między Ukrainą a rosyjskim Gazpromem. Kijów odmówił renegocjacji jakiejkolwiek umowy, zapewniającej Moskwie dochód, który mógłby zostać wykorzystany do finansowania działań wojennych.



W zeszłym roku Słowacja bezskutecznie próbowała przedłużyć umowę tranzytową i rozważała rozwiązania polegające na zakupie gazu i przejęciu go na własność, zanim dotrze on na Ukrainę celem tranzytu. Fico powiedział jednak, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakończył szanse na porozumienie na grudniowym szczycie Unii Europejskiej.