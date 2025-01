Premier Słowacji zarzucił opozycji przygotowywanie zamachu stanu. Jak stwierdził, rząd w Bratysławie jest przygotowany na takie wydarzenie - również jeśli miałby być to "majdan". Dodatkowo Robert Fico zagroził Ukrainie zawetowaniem pomocy finansowej z Unii Europejskiej.

Słowacki premier na internetowym nagraniu oskarżył opozycję o przygotowywanie zamachu stanu. Robert Fico stwierdził, że jego gabinet jest przygotowany na wszystko - także na realizowany poprzez protesty uliczne wariant, który nazwał "majdanem".

Michal Szimeczka, przewodniczący głównej partii opozycyjnej Postępowa Słowacja, niedawno odwiedził Kijów. Według szefa rządu w Bratysławie miał tam obiecać, że po dojściu do władzy wyśle żołnierzy do Ukrainy. Dodatkowo premier stwierdził, że opozycja obiecała Wołodymyrowi Zełenskiemu poparcie dla ukraińskiego członkostwa w NATO.

Słowacja. Premier Fico nie przebiera w słowach. Oskarża opozycję

Robert Fico zadeklarował, że rząd, na czele którego stoi, nigdy nie poprze wejścia Ukrainy do NATO, ponieważ - w jego przekonaniu - oznaczałoby to trzecią wojnę światową. Jak dodał, nie wyśle też żołnierzy do Ukrainę, gdzie mieliby "broń skierowaną w stronę Rosjan".

Ponadto bronił swojego współpracownika, wiceprzewodniczącego parlamentu Tibora Gaszpara, który w piątek uznał, że możliwe jest wystąpienie Słowacji z UE. Fico stwierdził, że tak jak zanikł Układ Warszawski, tak wydarzenia na świecie mogą odesłać do historii UE i NATO.