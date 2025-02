Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman odrzucił propozycję kupna tego laboratorium zajmującego się sztuczną inteligencją. Złożył ją Elon Musk, oferując w zamian niemal 100 mld dolarów. W zamian Altman wyszedł z kontrpropozycją: zasugerował chęć kupna platformy X za dziesięciokrotnie mniejszą kwotę. To rozeźliło Muska, który szefa OpenAI nazwał "oszustem".

Marc Toberoff, prawnik Elona Muska, przekazał w poniedziałek, że w imieniu konsorcjum inwestorów zarządzanego przez swojego klienta złożył ofertę przejęcia wszystkich aktywów OpenAI. Jest to amerykańskie laboratorium badawcze zajmujące się sztuczną inteligencją.

Szef SpaceX wyszedł z propozycją zakupu organizacji za 97,4 miliarda dolarów. Tego samego dnia doczekał się odpowiedzi od dyrektora generalnego firmy Sama Altmana. Pojawiła się ona na platformie X, dawnym Twitterze, która należy do Muska. "Nie, dzięki, ale jeśli chcesz, możemy kupić Twittera za 9,74 miliarda dolarów" - napisał Altman.

OpenAI odrzuciło ofertę Muska. Miliarder zareagował nerwowo

Na tak sformułowaną ripostę zareagował sam Musk, nazywając przedsiębiorcę "oszustem". Konflikt pomiędzy nimi ciągnie się od 2018 roku, kiedy to właściciel SpaceX opuścił OpenAI. Laboratorium zakładał trzy lata wcześniej właśnie z Altmanem oraz Ilyą Sutskeverem, Gregiem Brockmanem, Johnem Schulmanem i Wojciechem Zarembą.

ZOBACZ: Trump stawia Hamasowi ultimatum. "Rozpęta się piekło"

Po odejściu miliardera organizacja zaczęła proces przekształcania w firmę nastawioną na zysk. Argumentem stała się konieczność finansowego zabezpieczenia prac nad tworzeniem nowych, lepszych modeli sztucznej inteligencji. OpenAI, zdaniem Muska, zaprzeczyła w ten sposób pierwotnej misji, która miała polegać na rozwoju AI z korzyścią dla ludzkości.

OpenAI odpowiada m.in. za powstanie ChatuGPT, służącego do udzielania odpowiedzi na wprowadzane dane oraz pytania zadawane przez użytkownika. W ciągu zaledwie pięciu dni od powstania skorzystało z niego ponad milion osób. Dziś jest wykorzystywany przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie.

Donald Trump wierzy w Elona Muska. Zleca mu kolejne audyty

W niedzielę Donald Trump ogłosił w rozmowie z Fox News, że Musk przeprowadzi audyt w Pentagonie. - Wkrótce, może nawet w ciągu 24 godzin, skieruję go do Departamentu Edukacji. Potem mam zamiar wejść do wojska. Znajdziemy tam miliardy, setki milionów dolarów w nadużyciach i oszustwach - przekonywał prezydent.

ZOBACZ: "Znajdziemy tam miliardy". Trump bierze się za Pentagon

Choć Musk cieszy się niezachwianym zaufaniem Trumpa, coraz mniej zwolenników Partii Republikańskiej chce, by miał duży wpływ na decyzje rządu. Z sondażu "The Economist" i YouGov wynika, iż wkrótce po ogłoszeniu wyniku wyborów grupa ta liczyła 45 proc., jednak na początku lutego skurczyła się do 26 proc.

Z kolei 17 proc. ankietowanych deklarujących się jako wyborcy republikanów nie chce, by szef SpaceX miał jakikolwiek wpływ na kroki podejmowane przez Biały Dom.