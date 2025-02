Prezydent USA Donald Trump zapowiedział podczas rozmowy z telewizją Fox, że Elon Musk przeprowadzi audyt w Pentagonie.

- Wkrótce, może nawet w ciągu 24 godzin, skieruję go do Departamentu Edukacji. Potem mam zamiar wejść do wojska - oświadczył Trump. - Znajdziemy tam miliardy, setki milionów dolarów w nadużyciach i oszustwach.

Tegoroczny budżet Pentagonu sięga 895 mld dolarów, przypomniała agencja Reuters. Musk stanął na czele Departamentu Wydajności Państwa (DOGE). Właściciel Tesli i platformy X ma, jak wyjaśnił Biały Dom, status specjalnego pracownika państwowego, który zwykle przyznaje się zewnętrznym doradcom wykonującym pracę przez mniej niż 130 dni w roku. Jego rolą ma być "eliminacja oszustw, marnotrawstwa i nadużyć" w administracji federalnej oraz ograniczenie zatrudnienia wśród pracowników państwowych.

Także doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz wypowiedział się w niedzielę na temat wydatków resortu obrony. W wywiadzie dla stacji NBC stwierdził, że Musk może szczególnie zainteresować się procesem budowy okrętów. Waltz skrytykował Pentagon, twierdząc, że "wszystko tam wydaje się kosztować zbyt wiele, trwać za długo i dawać żołnierzom za mało".

- Potrzebujemy liderów biznesu, którzy wejdą tam i absolutnie zreformują procesy zakupowe - powiedział. Stoczniowe zamówienia armii określił jako "absolutny bałagan".

Liderzy z całego spektrum politycznego od dawna krytykują marnotrawstwo i nieefektywność w Pentagonie. Ale demokraci i związki zawodowe służby cywilnej twierdzą, że w DOGE brakuje wiedzy specjalistycznej do restrukturyzacji Pentagonu, a ich wysiłki grożą ujawnieniem tajnych programów militarnych. Co więcej, firmy Muska też wiążą z Pentagonem znaczące kontrakty, co budzi poważne obawy dotyczące konfliktu interesów.

Po objęciu władzy przez Donalda Trump nowym szefem Pentagonu został Pete Hegseth. Podczas głosowania w amerykańskim Senacie przesądził jeden głos. Choć republikanie mają większość w izbie, parlamentarzyści byli podzieleni. Ostatecznie zdecydował jeden głos, który należał do wiceprezydenta J.D. Vance'a.



W piątek ogłoszono, że nowy Sekretarz Obrony USA za tydzień przyleci do Polski. To jeden z pierwszych krajów, do których uda się szef Pentagonu. Polityk ma omówić z polskimi liderami "działania odstraszające na wschodniej flance NATO i przywództwo Polski jako modelowego sojusznika w inwestycjach obronnych". Hegseth odwiedzi także Niemcy i Belgię.

