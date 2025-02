Wiceminister edukacji Joanna Mucha poinformowała w poniedziałek o powołaniu zespołu ds. edukacji klimatycznej, w skład którego wchodzi 36 specjalistów z bardzo różnych dziedzin.

Są wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki, nauczyciele akademiccy i nauczycielki uczące w szkole, popularyzatorzy i aktywiści, edukatorzy ekologiczni.

Zespół na stanowić wsparcie przy tworzeniu podstawy programowej.

Edukacja klimatyczna w szkołach. Wiceminister o szczegółach

Wiceminister edukacji wyjaśniła w Polsat News, że nauczanie o klimacie nie będzie się odbywało na dedykowanym temu przedmiocie, tylko pojawi się na lekcjach z wielu innych przedmiotów.

- Na całym świecie nie uczy się o klimacie i środowisku na oddzielnym przedmiocie. Uczy się tego zagadnienia holistycznie, czyli na każdym przedmiocie trochę - powiedziała.

- Najwięcej będziemy mieli do powiedzenia na przyrodzie, chemii, fizyce, czyli tych przedmiotach, gdzie te fizyczne strony antropologicznej zmiany klimatu są najbardziej oczywiste i jasne - stwierdziła.

- Ale jeśli sięgnęlibyśmy do historii i pokazali sytuacje, w których jakaś zmiana w klimacie przyniosła bardzo daleko idące skutki społeczne, to to też jest wprowadzanie w jakiś sposób w to, w jaki sposób klimat może wpłynąć na dalsze losy Ziemi - dodała.

Joanna Mucha zdradziła, że powołany przez nią zespół pracuje już od jakiegoś czasu. - Pracujemy na roboczo już od lata, więc to jest naprawdę dość długo. Spotykamy się raz w miesiącu na posiedzeniach, ale w międzyczasie wypracowywane są kolejne dokumenty - powiedziała.

Według niej w niedalekiej przyszłości "zmiany klimatyczne zdeterminują nasz rynek pracy, zdeterminują to, w jaki sposób będziemy funkcjonowali, żyli w świecie przez najbliższe dekady".

- Jeśli my nie przygotujemy naszych dzieci do funkcjonowania na takim rynku pracy, to nie spełnimy naszego zadania - dodała.

Prace domowe w szkołach. "Dzieci nie są w stanie wytrzymać"

Wiceminister edukacji była również pytana o brak pracy domowej w klasach IV-VIII. - Pamiętajmy o tym, ze to nie jest brak pracy domowej, to są nieobowiązkowe prace domowe - wyjaśniła.

- Problemem były prace domowe w VII, VIII klasach, w szkole średniej. Tego było tam tak dużo, że dziecko po tych 8-9 godzinach w szkole, miało jeszcze dodatkowe pół etatu, albo nawet więcej prac domowych - dodała.

- Dzieci nie są w stanie tego wytrzymać. Musimy sobie uświadomić, że dzieci mają prawo o dzieciństwa, do zabawy, do relacji z rówieśnikami - oceniła.

- Mają prawo nawet do tego, żeby posiedzieć i się ponudzić, bo to też jest dziecku potrzebne - dodała.

Według niej to nie jest tak, że brak obowiązkowej pracy domowej, powoduje, że dzieci w ogóle przestają się uczyć w domu. - Mnie bardziej martwi to, że rodzice mówią, że jak dziecko wraca do domu to siedzi w telefonie. Ale drogi rodzicu, to twoim zadaniem jest to, żeby z tego telefonu dziecko wyprowadzić - podkreśliła.

dk / Polsatnews.pl