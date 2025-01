"Polityką zaczęła rządzić histeria i szantaż". Wiceminister o edukacji zdrowotnej

W niedzielę wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowym przedmiotem szkolnym, a o udziale w nim będą decydować rodzice.



"Ktoś znów pomylił MON z MEN" – skomentowała minister edukacji Barbara Nowacka.

Edukacja zdrowotna w szkołach. Mucha: Polityką zaczęła rządzić histeria

Do sprawy odniosła się w programie "Graffiti" wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha. Wiceprzewodnicząca Polski 2050 zaznaczyła, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie powyższej kwestii.



- Bardzo przekonywałabym wszystkich moich współkoalicjantów, żeby to był przedmiot obowiązkowy, bo ta edukacja jest nam dramatycznie potrzebna - zadeklarowała, tłumacząc, że edukacja seksualna jest tylko drobną składową całej edukacji zdrowotnej.





Polityk stwierdziła też, że "polską polityką zaczęła rządzić histeria i szantaż ze strony środowisk związanych z PiS-em". - Cały czas mówię, że powinniśmy nie antagonizować się również w tym temacie - dodała.

- Mamy do czynienia z działaniem pod wpływem emocjonalnego szantażu - oznajmiła, nawiązując bezpośrednio do reakcji polityków PSL.

Joanna Mucha oceniła także, że to, co mówią politycy PiS i Kościół o treściach w edukacji zdrowotnej to "kłamstwa". - To są nieprawdy. Tam nie ma tych treści - zapewniła.

Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej. Będzie obowiązkowa?

Gość czwartkowego "Graffiti" wyjaśniała w programie, że edukacja zdrowotna jest po to, aby "chronić dzieci" przed seksualizacją, która zagraża im ze strony Internetu oraz w relacjach różnego typu.

Odnosząc się do pomysłu Szymona Hołowni, który zaproponował, aby wszystkie moduły w ramach edukacji zdrowotnej były obowiązkowe poza edukacją seksualną, Mucha powiedziała, że taki pomysł "istnieje w przestrzeni publicznej".

- Będę namawiała wszystkich, żeby nie przyjmować takiego rozwiązania. Właśnie ten element związany z dojrzewaniem seksualnym jest jednym z najważniejszych. Nie mamy pojęcia, drodzy rodzice, co czyha na nasze dzieci w Internecie - mówiła.

Artykuł jest aktualizowany.