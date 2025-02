Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w poniedziałek nałoży 25-proc. cła na zagraniczną stal i aluminium, a także kolejne cła na szereg państw.

USA. 25 proc. cła na wszystkie państwa

Podobne cła - 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium - Trump nałożył już w pierwszej kadencji, lecz częściowo wyłączone z nich zostały Kanada, Meksyk i Brazylia, zaś za prezydentury Joe Bidena także Unia Europejska, Japonia i Wielka Brytania.

Trump zapowiedział te zmiany podczas niezapowiadanej wcześniej konferencji prasowej na pokładzie samolotu Air Force One w drodze z Florydy do Nowego Orleanu na mecz Superbowl, czyli finał amerykańskich rozgrywek futbolowej ligi NFL. Okazją do konferencji, odbywającej się podczas przelotu nad Zatoką Meksykańską (przemianowaną przez Trumpa na Zatokę Amerykańską) było podpisanie przez Trumpa proklamacji o ustanowieniu 9 lutego dniem Zatoki Amerykańskiej.

Trump poruszył też szereg innych tematów, w tym swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Prezydent USA przyznał w opublikowanym w sobotę wywiadzie, że rozmawiał z rosyjskim prezydentem, lecz w niedzielę odmówił określenia, kiedy rozmowa ta miała miejsce, ani ile razy, jednak powiedział, że w rozmowach z Rosją "robi postępy".

Wcześniej w niedzielę doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz powiedział, że prezydent chce zakończenia konfliktu, lecz "gwarancje bezpieczeństwa (dla Ukrainy) zostaną całkowicie pozostawione Europejczykom".

Trump ponownie też mówił o swoim planie objęcia kontroli nad Strefą Gazy przez USA. Prezydent potwierdził, że zamierza dążyć do realizacji tego planu, który zakładałby objęcie własności nad terytorium, zrównanie go z ziemią i odbudowę, by mogli tam mieszkać ludzie z całego świata. Powiedział też, że "jeśli chodzi o odbudowę może oddać sekcje (Gazy) innym krajom Bliskiego Wschodu".

USA. Donald Trump z coraz większym poparciem

W ciągu kilku pierwszych tygodni urzędowania społeczna akceptacja prezydenta Trumpa należy do najwyższych w jego karierze politycznej. Zgodnie opublikowanym w niedzielę sondażem CBS News/YouGov przeprowadzonym w dniach 5-7 lutego tego roku, 53 proc. Amerykanów wyraża aprobatę dla głowy państwa, zaś 47 proc. jest przeciwnego zdania. W sondażu CBS News z lutego 2017 r. wynika, że tylko 40 proc. akceptowało poczynania ówczesnego prezydenta.

Zdecydowana większość, 70 proc., stwierdziła, że Trump robił to, co obiecał w kampanii wyborczej. W opinii 66 proc. nie skupiał się wystarczająco na kluczowym przyrzeczeniu, to jest obniżaniu inflacji i cen.

Mieszane uczucia Amerykanów co do ceł

Społeczeństwo jest również podzielone co do tego, jak duży wpływ powinien mieć Elon Musk i jego zespół Departamentu Efektywności Rządowej na działania i wydatki rządowe. Działania Muska popiera 44 proc. Republikanów i tylko 13 proc. Demokratów ma podobne zdanie.

Amerykanie mają mieszane opinie na temat gróźb prezydenta dotyczących ceł, w zależności od kraju, którego dotyczą. Podczas gdy 56 proc. popiera nałożenie karnych ceł na Chiny, 62 proc. ankietowanych sprzeciwia się wprowadzeniu ceł na towary kanadyjskie.

