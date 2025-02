Prezydent USA Donald Trump zdradził, że rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem - donosi "The New York Post". Jak sam wyjawił tematem rozmowy było zakończenie wojny w Ukrainie. Trump nie zdradził, kiedy odbyła się rozmowa z rosyjskim dyktatorem, ani ile razy wcześniej dochodziło do podobnego kontaktu.