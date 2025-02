Podczas poniedziałkowej konferencji "Polska. Rok przełomu" premier Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne.

W programie "Gość Wydarzeń" minister finansów Andrzej Domański został zapytany, czy Brzoska, który został już obwołany "polskim Elonem Muskiem" będzie miał podobne uprawnienia.

ZOBACZ: Premier z propozycją dla szefa InPostu. "Musimy przystąpić do tego razem"

- Różnica jest bardzo poważna, Musk pracuje w amerykańskiej administracji. Zajmuje się zmniejszeniem procesu deregulacji w amerykańskiej administracji, a tutaj mówimy o działaniach na rzecz biznesu - wyjaśnił.

Jak dodał, "myślę, że Brzoska skompletuje zespół innych przedsiębiorców i razem przedstawią bardzo konkretne propozycje".

Deregulacja w polskim biznesie. Andrzej Domański o szczegółach

Do tych propozycji ma później ustosunkować się polski rząd, który już - jak podkreślił Domański - podejmuje w tym kierunku konkretne działania.

- W trakcie poprzedniego roku zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo. Ja też oczywiście spotykałem się z przedsiębiorcami i efekty tych rozmów widać, zresztą ogłaszałem je dzisiaj na GPW, chociażby postulat ograniczenia obowiązków sprawozdawczych - powiedział.

ZOBACZ: Donald Tusk przedstawił plan gospodarczy dla Polski. Fala komentarzy po konferencji premiera

Zdaniem ministra "polscy przedsiębiorcy muszą skupić się na prowadzeniu swoich biznesów, na walce o rynek, walce o klienta, a nie na wypełnianiu kolejnych druków".

- Dlatego, zrezygnujemy z obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych, z 70 proc. z nich - podkreślił.

Jak dodał, rząd planuje również zrezygnować z obowiązku prezentowania tzw. strategii podatkowych. - Czyli dokumentów, które w mojej ocenie nikomu, ani niczemu nie służą - zapowiedział.

Plan gospodarczy dla Polski zaakceptowała cała koalicja? "Konsultacji nie było"

Minister Domański zapewnił, że przedstawiony podczas poniedziałkowej konferencji plan rozwoju gospodarczego Polski jest wynikiem prac całego gabinetu Donalda Tuska.

- To są propozycje, które mają swoje źródło w pracach ministerstw, czyli mówimy o inwestycjach w kolej, inwestycjach w drogi, inwestycjach w porty, no to jest rzeczą oczywistą, że te propozycje przygotowuje konkretne ministerstwo - podkreślił.

ZOBACZ: Wrze w koalicji. Nowa awantura o mieszkania. "Kto to wszystko uwala?"

Na uwagę prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, że według mediów podczas konferencji na GPW zabrakło ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka z PSL odparł: To jest nieprawda, ponieważ pan minister Paszyk był na dzisiejszym spotkaniu i rozmawialiśmy nawet na Giełdzie jeszcze dzisiaj.

- Konsultacji z panem ministrem Paszykiem, z którym mamy bardzo dobrą współpracę i w bardzo wielu obszarach bardzo ściśle współpracujemy, w tej konkretnej sprawie nie było. Natomiast to są obszary, w których nasze myślenie idzie w absolutnie tę samą stronę - zapewnił Domański.

Jak zaznaczył "te propozycje zostały wzięte z prac rządu". - W związku z czym tutaj nie są wymagane jakieś dodatkowe konsultacje międzyresortowe, 20 narad ministrów - uznał szef resortu finansów.