- To, że ruszają inwestycje to dobrze. Marzę, aby ruszyły również w przemyśle wojskowym - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w programie "Najważniejsze pytania".

- Musimy się nauczyć od Ukraińców, jak wygląda nowoczesna wojna i zbudować to, co oni już mają - dodał.

Sikorski przekazał, że Ukraina wyprodukowała 1,5 mln dronów w zeszłym roku. - To jest ich linia obrony, a w tym roku chcą ich zrobić 4,5 mln - zaznaczył. - Marzyłbym, aby nasza lotnicza dolina na Podkarpaciu była także doliną dronów - zadeklarował szef MSZ.

"Najważniejsze pytania". Sikorski: Tusk nakreślił perspektywę rozwoju dla Polski do końca dekady

Sikorski odniósł się do poniedziałkowej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska pod hasłem "Polska. Rok przełomu". Wspólnie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim szef rządu zaprezentował plan gospodarczy, w tym inwestycje kluczowe dla wzrostu gospodarczego.

- Wydaje mi się, że premier Tusk nakreślił tam perspektywę rozwoju dla Polski do końca dekady - powiedział.

ZOBACZ: Donald Tusk przedstawił plan gospodarczy dla Polski. Fala komentarzy po konferencji premiera

Prowadzący Piotr Witwicki przytoczył słowa Jarosława Kaczyńskiego, że zadeklarowana przez premiera kwota 650 mld złotych jest dobra dla jednego województwa.

- Za czasów Kaczyńskiego byliśmy pozbawieni finansowania z KPO. Teraz te pieniądze przypłynęły. Mam nadzieję, że będą kolejne. Dla mnie 650 mld to jest dużo pieniędzy - przekazał szef MSZ.

Sikorski przekazał, że dobrze byłoby stworzyć międzynarodowy bank na rzecz przemysłu zbrojeniowego. - Mam nadzieję, że nowy komisarz UE ds. przemysłu zbrojeniowego dostanie duże pieniądze - zaznaczył.

Wojna handlowa USA - UE? Sikorski: To ostania rzecz na jakiej powinno nam zależeć

Prowadzący Przemysław Szubartowicz zapytał o zapowiadane przez prezydenta USA Donalda Trumpa cła na towary europejskie.

- Wojny handlowe szkodzą wszystkim. W tej dziedzinie możemy odpowiedzieć USA pięknym za nadobne - powiedział szef MSZ. Dodał, że "to ostania rzecz na jakiej powinno nam zależeć".

- Jeżeli chodzi o wymianę amerykańsko - europejską to pamiętajmy o faktach. Stany Zjednoczone mają gigantyczną nadwyżkę handlową, jeżeli chodzi o usługi - przekazał Sikorski.

ZOBACZ: "Polska stawiana za wzór". Sikorski o pierwszej rozmowie z nowym Sekretarzem Stanu USA

Szef MSZ odniósł się do tematu Zielonego Ładu. Przyznał, że wyborcy zgłaszają, że jego "elementy są zbyt ambitne". Ponadto stwierdził, że problemem w rozwoju elektromobilności może być infrastruktura np. wzdłuż autostrad w Polsce. - Proszę sobie wyobrazić grubość tych kabli energetycznych, która musiałaby być położona, by ładować 100 ciężarówek jednocześnie - dodał.

Zdaniem Radosława Sikorskiego przed laty Europa popełniła błąd, ulegając "operacji polityczno-medialnej" Rosjan oraz będąc "nadmiernie ostrożną".

- To, że w Europie w ogóle nie zrealizowaliśmy projektu wydobycia gazu łupkowego to nasza europejska porażka. Trzeba było to zrobić. Teraz ten sam gaz, taki sam metan, importujemy ze Stanów Zjednoczonych. A można było wydobywać to u nas w Europie - przekazał szef MSZ.

Artykuł jest aktualizowany.