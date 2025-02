W poniedziałek Alaksandr Łukaszenka spotkał się z przedstawicielami związków wyznaniowych na Białorusi. W rozmowach uczestniczył między innymi metropolita mińsko-mohylewski, arcybiskup Józef Staniewski. Duchowny jest sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Białorusi.

ZOBACZ: Alaksandr Łukaszenka o Poczobucie: Polska z niego zrezygnowała. Jest reakcja MSZ

- Mam wielki szacunek do papieża, proszę przekazać mu moje najlepsze życzenia. To naprawdę silny człowiek. Człowiek, który nie tylko żyje i służy. Potrafi powiedzieć to, co myśli, prosto w twarz, przedstawicielom wszystkich warstw społeczeństwa - oświadczył Łukaszenka.

- Nasze idee i poglądy nie są sprzeczne, on to wie, ja to wiem, rozmawialiśmy o tym - stwierdził dalej. Nawiązał w ten sposób do swojego spotkania z Franciszkiem w 2016 roku. - Dlatego przekażcie mu najserdeczniejsze i najcieplejsze - dodał Łukaszenka.

Łukaszenka o spotkaniu z Franciszkiem. "Nadejdzie czas"

Dyktator wyraził również nadzieję na kolejną, osobistą rozmowę z Franciszkiem. - Myślę, że nadejdzie czas, na pewno spotkamy się z papieżem - podkreślił.

ZOBACZ: Łukaszenka uznał Polskę za wroga. "Aby odwrócić uwagę od prawdziwego zagrożenia"

- Chciałbym, żeby reprezentował wszystkie warstwy społeczeństwa, wszystkie kraje. Zarówno te bardzo bogate, które próbują zmonopolizować świat, jak i te biedniejsze, które nie odgrywają tak gigantycznej roli w kształtowaniu dzisiejszej ludzkości - powiedział o papieżu Łukaszenka.

jk / Polsatnews.pl