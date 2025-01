- Z pętlą na szyi nie będę ich bronił (Polaków - red.). Wprowadzili wobec mojego narodu sankcje, a ja mam ich bronić? Nie - powiedział przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Dyktator odniósł się też do słów szefa Rady Bezpieczeństwa Białorusi, który twierdzi, że z terytorium Polski albo Ukrainy szykowany jest atak "ekstremistów", którego celem będzie obalenie władzy w Mińsku.

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka w czwartek spotkał się z robotnikami mińskiej fabryki motocykli. W trakcie wystąpienia sporo miejsca poświęcił Polsce.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Łukaszenka: Nie będę ich bronił

Skomentował sytuację na granicy polsko-białoruskiej i kwestię przejść granicznych. W poniedziałek szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślił, że pozostaną one zamknięte dla samochodów ciężarowych, bo atak hybrydowy organizowany przez białoruski reżim trwa.

- Niech wszystko zamkną - odparł dopytywany Łukaszenka. - Przecież nie jeździmy tam, nie wozimy tam niczego. Czy Mińska Fabryka Motocykli i Rowerów transportuje tam na sprzedaż produkty? Nie. W końcu wprowadzili wobec nas sankcje. Wprowadzili, niech tak będzie - powiedział.

ZOBACZ: Wspólne ćwiczenia Rosji i Białorusi. Manewry przed Zapad-2025

Łukaszenka twierdzi, że migranci znaleźli się na granicy z Polską "sami" i nikt im nie pomagał. - Cóż, nie walczymy z migracją i ludźmi, którzy chcą tam mieszkać i którzy tam idą. Mówiłem o tym już tysiąc razy: z pętlą na szyi nie będę ich bronił (Polaków - red.). Wprowadzili wobec mojego narodu sankcje, a ja mam ich bronić? Nie - zapowiedział.

Atak na Białoruś z terytorium Polski? Łukaszenka ostrzega

Łukaszenka odniósł się również m.in. do słów sekretarza stanu w Radzie Bezpieczeństwa Białorusi Alaksandra Walfowicza, który w jednym z wywiadów dla propagandowych mediów stwierdził, że kraje zachodnie, a w szczególności Polska, realizują "szeroko zakrojoną kampanię antybiałoruską", a jej celem ma być "obalenie władz" w Mińsku.

Walfowicz uważa, że Zachód wykorzystuje wojnę na Ukrainie i wysyła tam "białoruskich ekstremistów", żeby zbierali doświadczenie.

ZOBACZ: Łukaszenka zapowiada oddanie władzy. "Wezmą Białoruś w swoje ręce"

- Trwa aktywne szkolenie bojowników do tak zwanej Białoruskiej Armii Wyzwoleńczej. W Polsce utworzono centrum dowodzenia i koordynacji "Pospolite Ruszenie", które zarządza trenowaniem jednostek. Przygotowywane jest "skrzydło bojowe" - mówił. Według niego atak miałby nastąpić z terytorium Polski albo Ukrainy, a na zajętych ziemiach miałyby się pojawić siły pokojowe NATO.

Łukaszenka komentując te doniesienia powiedział: proszę bardzo, spróbujcie. - Ale nie obrażajcie się potem. Widzimy, że przygotowują tam oddziały i inne rzeczy. Od dawna to widzimy. Ale niech nie myślą, że te jednostki będą walczyć przeciwko Białorusi. Są na terytorium Polski i mogą użyć broni przeciwko Polakom - mówił Łukaszenka.

Łukaszenka o polskich politykach: Tańczą tak, jak im Amerykanie zagrają

Dyktator z Mińska uspokajał swoich rodaków, aby nie przejmowali się wypowiedziami polityków znad Wisły.

- Oni tańczą tak, jak im Amerykanie zagrają. Amerykanie wykorzystują teraz Polaków do zniszczenia Europy. To jest ich cel, a za rządów Trumpa to się nasili, zobaczycie. Będzie tak, jak z Ukrainą - podsumował Łukaszenka.