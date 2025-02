Szef Pentagonu przyleci do Polski. "Wyraz silnego partnerstwa"

Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth za tydzień przyleci do Polski. To jeden z pierwszych krajów, do których uda się nowy szef Pentagonu.

Informację przekazał w piątek wieczorem Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth za tydzień będzie w Polsce. To świetna wiadomość! to jeden z pierwszych krajów, który odwiedzi nowy sekretarz obrony USA. To wyraz silnego partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych. Z niecierpliwością czekam na tę wizytę i owocne rozmowy" - czytamy we wpisie wicepremiera.

Szef Pentagonu przyleci do Polski

Jak czytamy na stronie Departamentu Obrony USA, Hegseth spotka się z "polskimi liderami, aby omówić naszą silną dwustronną współpracę obronną, ciągłe działania odstraszające na wschodniej flance NATO i przywództwo Polski jako modelowego sojusznika w inwestycjach obronnych i dzieleniu się obciążeniami w NATO".

Szef Pentagonu odwiedzi również wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce.

Podróż polityka do Europy rozpocznie się w poniedziałek i potrwa tydzień. Pierwszym przystankiem będą Niemcy, gdzie odwiedzi siedzibę Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych i siedzibę Dowództwa sił USA w Afryce. Spotka się również z żołnierzami armii USA stacjonującymi w Niemczech.

Następnie Hegseth uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

"Podczas swojego pierwszego spotkania ministerialnego NATO z sojuszniczymi odpowiednikami będzie rozmawiał z sojusznikami i partnerami NATO, aby omówić potrzebę zwiększenia wydatków na obronę sojuszników, zwiększenia europejskiego przywództwa i rozszerzenia potencjału bazy przemysłowej obronności po obu stronach Atlantyku" - czytamy w komunikacie.

Z kolei podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, pierwszego, któremu przewodniczy Zjednoczone Królestwo, sekretarz ma powtórzyć zobowiązanie Donalda Trumpa do jak najszybszego dyplomatycznego zakończenia wojny w Ukrainie. "Podkreśli również potrzebę większego europejskiego przywództwa w zakresie pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy" - dodano.

Więcej informacji wkrótce.