W poniedziałek premier Donald Tusk ma przedstawić nowy plan gospodarczy dla Polski.

""Polska. Rok przełomu" - czyli już jutro o tym, że nasz kraj może niedługo stać się najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem na ziemi" - zapowiedział w niedzielę na swoim profilu w mediach społecznościowych.



"Przecież zdecydowana większość Polaków - wbrew wrogom Polski i wiecznym marudom - chce spokoju, rozwoju i dobrobytu. Wierzę w nas" - dodał.

Tusk z nowym planem gospodarczym? Pomysły mogą dotyczyć atomu i AI

Tymczasem media dotarły do szczegółów zapowiadanej strategii gospodarczej rządu. Portal money.pl, powołujący się na swojego rozmówcę, przekazał, że plan ma zakładać m.in. pakiet deregulacyjny oraz "przyspieszenie" sprawy budowy elektrowni atomowej. Premier ma też ogłosić kilka dużych inwestycji zagranicznych w Polsce, plan inwestycyjny z wykorzystaniem środków europejskich i być może nowy fundusz inwestycyjny.

- To będzie bardzo szerokie spojrzenie, jeśli chodzi o plan inwestycyjno-gospodarczy. Chodzi m.in. o pokazanie aktualnych motorów wzrostu naszej gospodarki i tego, że trzeba dorzucić kolejne - powiedział "enigmatycznie" rozmówca portalu.



Serwis zaznaczył, że szczegóły wydarzenia pozostają tajemnicą także dla innych koalicjantów, przez co ci dystansują się od przedsięwzięcia. - To wydarzenie przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, a nie całego rządu - stwierdził jeden z rozmówców z Lewicy.



- Nie spodziewam się wielkiego otwarcia, mamy dobre dane gospodarcze, o których, co chwilę opowiada minister Andrzej Domański, więc pewnie będzie to opowieść wokół tego - zaznaczyła z kolei osoba z Polski 2050.

Duża inwestycja Google'a w Polsce? Media dotarł do szczegółów

Pracujący przy wydarzeniu zapewniają, że odzew "ze strony biznesu jest duży", tak samo jak oczekiwania wobec ewentualnych przedsięwzięć.



Nieoficjalne doniesienia mówią m.in. o dużej inwestycji Google’a na terenie Polski. Ma być ona z zakresu fabryk AI. Do tych doniesień nie odniósł się jeszcze amerykański gigant technologiczny.

Jednak już pod koniec stycznia Donald Tusk informował, że widział się z szefową przedsiębiorstwa. Twierdził wówczas, że usłyszał od niej, iż "Polska powinna stać się centrum europejskim, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo".



Kolejne źródło zaznaczyło, że szef rządu będzie chciał się skoncentrować na nowych inwestycjach.

- Są pogłoski, że może być ogłoszony jakiś nowy fundusz inwestycyjny, napędzający inwestycje w kraju. Nie bez przyczyny event planowany jest na GPW (w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych - red.), bo premier chce się zwrócić z tym do biznesu prywatnego, by go wspomógł w tym przedsięwzięciu - zdradziło.

Plan gospodarczy dla Polski. Na miejscu premier, minister

Rozmówcy portalu wskazali także na ewentualnych gości spotkania. Przypuszczają, że oprócz ministra finansów obecny na wydarzeniu może być kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wspominał w styczniu, że niedługo mogą być gotowe różne pakiety wspomagające przedsiębiorców, a część z nich może wejść w życie jeszcze przed wyborami.

Jednak obecność Trzaskowskiego pozostaje niepewna, bo jak zauważa jedno źródło, jego uczestnictwo mogłoby nie wyjść mu "na plus". - Tusk niby powinien teraz pakować wszystko w kampanię Rafała, pomagać mu, ale nawet gdyby Rafał się tam pojawił, to straciłby na tym, bo sklejanie go z rządem nie pomaga mu sondażowo - oceniło.