- Polska chroni granice UE - zadeklarował szef MSZ Radosław Sikorski w programie "Najważniejsze pytania". - Byliśmy rozczarowani tym, że Olaf Scholz nie odpowiedział pozytywnie na nasze sugestie, że UE mogłaby się dorzucić do ochrony wschodniej granicy - dodał. Sikorski odniósł się także do paktu migracyjnego. - To nam powinni płacić, bo my mamy więcej uchodźców niż inne kraje - powiedział.

Sikorski zaznaczył, że Polska chroni granice UE. - Byliśmy rozczarowani tym, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie odpowiedział pozytywnie na nasze sugestie, że kraje UE mogłaby się dorzucić do ochrony wschodniej granicy - wyjaśnił. - My tę granicę zabezpieczamy za pół mld euro - przekazał szef MSZ.

- Zaczyna się to zmieniać. Frontex też ma być wzmocniony - powiedział szef MSZ i zaznaczył, że Polska liczy na współpracę z Niemcami.

Sikorski: Nord Stream jest skazą na spuściźnie Angeli Merkel

Sikorski odniósł się także do zapowiedzi Berlina o przywróceniu kontroli granicznych. - Wprowadzenie stałych kontroli na wszystkich granicach Niemiec, byłby złamaniem Traktatu Schengen - zaznaczył.

Szef MSZ skomentował także pogłoski o tym, że rozważany jest powrót do idei Nord Stream. Sikorski porównywał już wcześniej tę inwestycję do paktu Ribbentrop - Mołotow.

- Nord Stream jest skazą na spuściźnie Angeli Merkel. Bo był to projekt od początku geopolityczny, przynajmniej ze strony Rosji - przekazał Sikorski. - Merkel w tej sprawie ma złe sumienie - dodał.

Pakt migracyjny. Sikorski: To nam powinni płacić

Szef MSZ zabrał głos w sprawie paktu migracyjnego. Podczas piątkowej konferencji z szefową KE Ursulą von der Leyen premier Donald Tusk podkreślił, że "Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe kwoty migrantów w Polsce".

- Już zrobiliśmy to, co przewiduje ten pakt. To nam powinni płacić, bo my mamy więcej uchodźców niż inne kraje - przekazał Sikorski.

Szef MSZ wyjaśnił, że tam gdzie jest nadwyżka migrantów, to kraje są zobowiązane do solidarności. - Na razie to UE powinna okazać solidarność z nami - powiedział i dodał, że w niektórych sprawach już okazuje.

- Mamy nadzieję, że wojna się skończy i cześć uchodźców będzie mogła wracać do domu - zaznaczył szef MSZ.