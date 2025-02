Informacje o uszkodzeniu rosyjskich kabli wpłynęły do resortu 27 grudnia - przekazał fiński mediom szef departamentu operacyjnego w ministerstwie Kari Klemm. Kable łączą Petersburg z obwodem królewieckim.

Nadawca Yle podkreślił, że naprawiany obecnie przez Rosjan kabel Baltika krzyżuje się z estońsko-fińskimi kablami i przebiega także w pobliżu połączenia C-Lion1 między Finlandią a Niemcami, które przerwane zostało 25 grudnia w Boże Narodzenie. Wówczas uszkodzone zostały łącznie cztery kable do przesyłu danych, a także połączenie elektroenergetyczne EstLink 2. Podejrzewana jest o to załoga tankowca Eagle S. Śledczy zakładają, że uszkodzenie fińskich kabli nastąpiło prawdopodobnie przez opuszczenie kotwicy statku i przeciągnięcie jej po dnie morza na odcinku ok. 100 km. Tankowiec, który jak się zakłada należy do rosyjskiej floty cieni, realizował kurs z Petersburga z ładunkiem benzyny.

Urzędnik ministerstwa gospodarki nie zajął stanowiska odnośnie do tego, czy uszkodzenia fińskich oraz rosyjskich kabli są ze sobą powiązane. Również fińska policja nie skomentowała tego, czy Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, mógł uszkodzić także kable rosyjskie.

Zatoka Fińska. Uszkodzony rosyjski kabel

Należący do Rostelekomu kabel Baltika ma długość ok. 1000 km, z czego ok. 380 km przebiega przez wyłączną strefę ekonomiczną Finlandii. Fińskie władze udzieliły Rosjanom pozwolenia na naprawę kabla, którego uszkodzona część znajduje się na przynależnym Finlandii obszarze. Zakłada się, że naprawa, w zależności od warunków pogodowych, może potrwać około tygodnia.

ZOBACZ: Miał zniszczyć podmorskie kable na Bałtyku. Norwedzy zatrzymali podejrzany statek

Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej - jak poinformowano - wysłała w rejon naprawy kabla statek patrolowy, monitorując czy prace naprawcze Rosjan nie naruszają zasad korzystania ze strefy ekonomicznej.

Naprawa kabla Baltika

Kabel Baltika był naprawiany przez Rosjan, za zgodą fińskiego resortu gospodarki, już wcześniej, w listopadzie 2023 r. W październiku tamtego roku uszkodzony został podmorski estońsko-fiński gazociąg Balticconnector, o co podejrzewany jest chiński kontenerowiec Newnew Polar Bear.

Podkreśla się, że zanim Rosja zaatakowała Ukrainę, do naprawy rosyjskich kabli można było wykorzystywać zachodnie jednostki serwisowe.

WIDEO: Spór o Kanał Panamski. Trwa wizyta szefa dyplomacji USA w Panamie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP