Norweska straż przybrzeżna zatrzymała w piątek statek, którego załoga jest podejrzana o uszkodzenie podmorskich kabli na Bałtyku. Jak przekazuje portal Biełsat, powołując się na norweską policję, wszyscy członkowie 11-osbowej załogi to Rosjanie. Statek Silver Dania, pływający pod norweską banderą został zatrzymany w porcie w Tromsø.



- Łotewska prokuratura podejrzewa, że w zeszły weekend statek brał udział w poważnym uszkodzeniu światłowodu na Morzu Bałtyckim między Łotwą a Szwecją (wyspą Gotlandia - red.). Wpłynął do nas wniosek i otrzymaliśmy decyzję sądu o przeszukaniu statku - oświadczył wiceszef norweskiej policji Einar Sparboe Lysnes.

Morze Bałtyckie. Mieli uszkodzić kable, teraz się tłumaczą

Armator statku w rozmowie z norweskimi mediami przekazał, że jest zaskoczony prowadzonym śledztwem i przesłuchaniem. - Każdego dnia w okolicy Gotlandii przepływają setki innych statków. Gdy kabel został zerwany, płynęliśmy z małą prędkością i nie mieliśmy wyciągniętej kotwicy. Nie zrobiliśmy nic złego. Nie uszkodziliśmy kabla - tłumaczył.

ZOBACZ: Uszkodzone kable na dnie Bałtyku. Fińska policja ma nowe ustalenia



Silver Dania jest własnością norweskiej firmy żeglugowej Silver Sea z Bergen. W grudniu ubiegłego roku inny statek należący do tego samego armatora został przyuważony na obchodzeniu sankcji na część rosyjskich produktów.



Uszkodzenie kabla łączącego Łotwę z Gotlandią, to kolejny przypadek tego typu zdarzenia na Morzu Bałtyckim. Przykładowo również w grudniu doszło do uszkodzenia kabla Estlink 2, łączącego Estonię z Finlandią. Doprowadziło to do przerw w dostawie prądu, a odpowiedzialnością za ten "sabotaż" oskarżono rosyjską flotę cieni.

Szwecja wysłała pierwszego satelitę wojskowego nad Morze Bałtyckie

W odpowiedzi na tego typu zdarzenia władze w Szwecji postanowiły wypuścić nad teren Morza Bałtyckiego pierwszą wojskową satelitę telekomunikacyjną. Obiekt o nazwie GNA-3 cztery razy dziennie przemierza region Morza Bałtyckiego i przekazuje informacje ważne dla bezpieczeństwa państwa. Satelitę wystrzelono w tajemnicy w sierpniu 2024 roku, jednak szwedzkie władze poinformowały o tym dopiero w piątek.

ZOBACZ: Incydent na Morzu Bałtyckim. Podmorski kabel uszkodzony



W komunikacie szwedzkiego rządu przekazano, że tamtejsze wojsko chce mieć "pewną niezależność w dziedzinie telekomunikacji i gromadzenia danych wywiadowczych".



W komunikacie dodano, że szwedzkie siły zbrojne są w trakcie realizacji kolejnych projektów. Szwedzko-duński satelita demonstracyjny Bifrost ma zostać wystrzelony latem 2025 r. Celem jest "zademonstrowanie rozpoznania taktycznego i nadzoru z kosmosu przy użyciu przetwarzania danych wspomaganego sztuczną inteligencją".