Kreml chce zablokować połączenia telefoniczne wykonywane z "terytorium Ukrainy i innych nieprzyjaznych państw", do których zalicza się m.in. Polska. Władimir Putin nakazał już podjęcie pierwszy kroków w tej sprawie. Decyzja ma być odpowiedzią na działania oszustów, którzy nakłaniają do wypłaty ogromnych sum pieniędzy, a także zmuszają do wywoływania groźnych incydentów.

Władimir Putin nakazał rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych opracowanie środków blokowania połączeń telefonicznych wykonywanych z terytorium "Ukrainy i innych nieprzyjaznych państw". Wśród "nieprzyjaciół" znalazły się m.in. Stany Zjednoczone i Polska.



"Rząd rosyjski wraz z FSB Rosji i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rosji opracowuje dodatkowe środki blokowania połączeń telefonicznych wykonywanych z terytorium Ukrainy i innych nieprzyjaznych obcych państw w celach przestępczych, a także inne niezbędne środki w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów obywateli rosyjskich przed działaniem przestępczym" - napisano w oficjalnym dokumencie opublikowanym na stronie Kremla.



Plan stworzenia zabezpieczenia przed oszustwami telefonicznymi rosyjskie władze omawiały już pod koniec ubiegłego roku. Wówczas Władimir Putin zatwierdził instrukcję do jego realizacji.

Rosja obawia się telefonów od oszustów. Wyłudzenia i groźne incydenty

Rozporządzenie ma zostać zrealizowane do lipca tego roku. Informując o nim, rosyjski portal RBK podkreślił, że mieszkańcy Rosji coraz częściej padają ofiarami oszustów telefonicznych. W przytoczonym w komunikacie przykładzie wskazano na sprawę z ubiegłego tygodnia, gdy doszło do wyłudzenia ponad 9 mln rubli od znanej baletnicy i choreografki.

Oszust przez miesiące dzwonił do kobiety, podając się za oficera Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Dzwoniący ostrzegał ją przed oszustami i namawiał do przelania 9,1 mln rubli na konto nieznanego jej odbiorcy.



Za to w ubiegłym miesiącu pewien ósmoklasista wrzucił koktajl Mołotowa do budynku administracji moskiewskiego osiedla. Do czynu miał zmusić go "dzwoniący oszust z terytorium Ukrainy". Oprócz tego występku młodzieńcowi kazano wyjąć z rodzinnego sejfu kilkaset tysięcy rubli.

Władimir Putin z nowym nakazem. Rosjanie stratni już kilka miliardów rubli

Putin określił powyższe działania jako wyłudzanie pieniędzy rangi polityki państwowej Ukrainy. Rosyjskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Rostelekom podało, że większość połączeń wykonywanych przez przestępców ma pochodzić rzekomo z centrów telefonicznych w Dniepropietrowsku (środkowo-wschodnia część Ukrainy - red.).

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Informacyjnego Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej Wadim Uwarow oznajmił, że w związku z oszustwami, pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku obywatele Rosji stracili łącznie 4 mld rubli.