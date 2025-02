Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do stawienia się na kwalifikację wojskową zobowiązani są:

mężczyźni urodzeni w 2006 roku,

osoby, które wcześniej nie określiły swojej zdolności do służby,

ochotnicy, którzy ukończyli 18. rok życia i chcą zgłosić się do służby wojskowej.

Wszystkie osoby podlegające kwalifikacji muszą zgłosić się do Wojskowych Centrów Rekrutacji (WCR) w wyznaczonym terminie i miejscu.

Jaki jest cel kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa służy ocenie zdolności obywateli do służby wojskowej. Celem komisji lekarskiej jest:

określenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego,

przypisanie odpowiedniej kategorii zdolności do służby,

zebranie danych na potrzeby systemu obronnego kraju.

Na podstawie badań i oceny specjalistów określa się, czy dana osoba może pełnić służbę w czasie pokoju lub w sytuacjach kryzysowych.

Co grozi na niestawienie się w WCR?

Ponieważ kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa, unikanie jej wiąże się z konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Osoby, które nie stawią się na wezwanie, mogą zostać ukarane:

grzywną do 5000 zł - zgodnie z ustawą o służbie żołnierzy zawodowych,

karą pozbawienia wolności do roku - w przypadku dalszego uchylania się od kwalifikacji,

egzekucją administracyjną - grzywna może zostać ściągnięta z wynagrodzenia,

utratą możliwości ochotniczego wstąpienia do wojska w przyszłości.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej powinno być doręczone co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Unikanie obowiązku wojskowego jest traktowane poważnie, ponieważ wpływa na zdolność obronną państwa.

Jaką można otrzymać kategorię wojskową?

Komisja przyznaje jedną z czterech kategorii wojskowych. W aktualnym wykazie brakuje kategorii C (osoby zdolne do udziału w pospolitym ruszeniu, ale nie do pełnienia służby). Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny określa następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - osoba zdolna do czynnej służby wojskowej,

- osoba zdolna do czynnej służby wojskowej, kategoria B - czasowo niezdolna (do dwóch lat),

- czasowo niezdolna (do dwóch lat), kategoria D - niezdolna do służby w czasie pokoju,

- niezdolna do służby w czasie pokoju, kategoria E - osoba trwale i całkowicie niezdolna do służby wojskowej, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona na mocy ustawy z 21 listopada 2008 roku dotyczącej powszechnego obowiązku obrony RP. Polska armia przekształciła się w armię zawodową, co było elementem dostosowania struktur do standardów NATO i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Jednak kwalifikacja wojskowa nadal jest prowadzona, aby w razie potrzeby móc szybko zwiększyć liczbę przeszkolonych rezerwistów.

