Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Aby nie przestało być wypłacane, wniosek należy przesłać do 30 kwietnia 2025 roku. Nawet jednodniowe opóźnienie może skutkować przerwą w otrzymywaniu świadczenia.

Obecnie dokumenty dotyczące świadczenia 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS nie przewiduje możliwości dostarczenia ich w formie papierowej ani osobistego składania w placówkach. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub potrzebują wsparcia w tym procesie, mogą skorzystać z pomocy w punktach informacyjnych ZUS, gdzie otrzymają niezbędne wskazówki oraz pomoc w dopełnieniu formalności online.

Jak złożyć wniosek o wypłatę świadczenia 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można składać od 1 lutego wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z następujących platform:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - po zalogowaniu na swoje konto, trzeba wypełnić odpowiedni formularz wniosku o świadczenie wychowawcze.

- po zalogowaniu na swoje konto, trzeba wypełnić odpowiedni formularz wniosku o świadczenie wychowawcze. Bankowość elektroniczna - wiele banków oferuje możliwość składania dokumentów bezpośrednio przez systemy bankowości internetowej. Po zalogowaniu się na konto bankowe, należy poszukać opcji związanej ze świadczeniami rodzinnymi i postępować zgodnie z instrukcjami.

- wiele banków oferuje możliwość składania dokumentów bezpośrednio przez systemy bankowości internetowej. Po zalogowaniu się na konto bankowe, należy poszukać opcji związanej ze świadczeniami rodzinnymi i postępować zgodnie z instrukcjami. Portal Emp@tia - portal prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwia składanie wniosków po zalogowaniu się profilem zaufanym. Po zalogowaniu, trzeba wybrać odpowiedni formularz i wypełnić go online.

- portal prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwia składanie wniosków po zalogowaniu się profilem zaufanym. Po zalogowaniu, trzeba wybrać odpowiedni formularz i wypełnić go online. Aplikacja mobilna mZUS - bezpłatna aplikacja dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, konieczne jest powiązanie jej ze swoim profilem PUE ZUS.

Co się stanie, gdy wniosek nie zostanie złożony w terminie?

Jeśli dokument zostanie złożony po 30 kwietnia 2025 roku, może wystąpić przerwa w wypłacie świadczenia. Wnioski przesłane między 1 a 31 maja 2025 roku zapewnią rozpoczęcie wypłat do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec. W przypadku złożenia formularza od 1 do 30 czerwca 2025 roku, środki zostaną przekazane do 31 sierpnia, obejmując również wyrównanie za czerwiec i lipiec. Natomiast zgłoszenia wysłane po 30 czerwca 2025 roku nie będą uprawniać do wyrównania - świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Świadczenie 800 plus z założenia przyznawane jest na dzieci, które nie skończyły 18 lat. O te dodatkowe środki mogą ubiegać się poszczególne osoby:

rodzice biologiczni i zastępczy,

opiekunowie prawni,

osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenie jest niezależne od dochodów rodziny i nie podlega opodatkowaniu. Nie przysługuje jednak w przypadku, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie. Wypłata zostaje również wstrzymana, jeśli dziecko ma przyznane świadczenie wychowawcze na własne dziecko.

O wsparcie nie mogą ubiegać się także rodzice, którzy otrzymują zagraniczne świadczenie na dziecko o podobnym charakterze, z wyjątkiem sytuacji objętych przepisami unijnymi (UE/EFTA).

