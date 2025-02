- Co do zasady, te orzeczenia, które zostały wydane przez "neosędziów" pozostają w mocy, więc wszyscy, którzy takie orzeczenia otrzymali mogą spać spokojnie - zapewnił prof. Krystian Markiewicz w programie "Gość Wydarzeń". Ekspert odniósł się do sprawy tzw. neosędziów i dwóch projektów, które zostały przygotowane, aby zakończyć istniejący wokół nich spór.

W programie "Gość Wydarzeń" prowadzący Marcin Fijołek zapytał prof. Krystiana Markiewicza, czy projekty dotyczące tzw. neosędziów nie "otworzą bramy prawno-politycznego piekła" i nie doprowadzą do kwestionowania wydawanych w latach 2018-2025 wyroków.



- Uspokójmy wszystkich widzów. Co do zasady, te orzeczenia, które zostały wydane przez neosędziów pozostają w mocy, więc wszyscy, którzy takie orzeczenia otrzymali mogą spać spokojnie - zapewnił prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

ZOBACZ: "Neosędziowie SN bronią własnych stanowisk". Bodnar reaguje na werdykt ws. Barskiego



Powiedział, że tylko w kwestiach, gdzie ktoś od samego początku kwestionował status "neosędziego", będzie można żądać wznowienia procesu.



Wyjaśnił także, że projekty przygotowano właśnie po to, aby "nie musieć się obawiać, że następne wydane orzeczenia będą kwestionowane". - Każdy będzie mógł być spokojny. Idąc do sądu będzie wiedział, że legalny sędzia wydaje orzeczenie - powiedział Krystian Markiewicz.



Uznał także, że "kryzys konstytucyjny", to powód tego, że "ktoś chciał pójść na skróty" i doszło do powstania neoKRS czy dwóch nielegalny izb w Sądzie Najwyższym. - Skutki tego zbieramy do tej pory - dodał.

Co z wyrokami tzw. neosędziów? Prof. Krystian Markiewicz wyjaśnia

Prowadzący zapytał, czy istnieją szacunki, które informują o tym, ile wyroków może zostać ewentualnie podważonych. - My wiemy, ile takich wyroków jest podważonych w Sądzie Najwyższym. Te ostatnie dane mówią o około 150 orzeczeniach. Oczywiście ich w skali Polski jest dużo więcej - podkreślił prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.



Krystian Markiewicz zapewnił, że "nie jest to sytuacja, z którą wymiar sprawiedliwości, by sobie nie poradził".

WIDEO: Krystian Markiewicz w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Odnosząc się do weryfikacji sędziów, ekspert powiedział, że zaproponowane projekty poważnie podchodzą do tej kwestii. - Komisja Wenecka mówi: "możecie grupować te osoby, które w podobny sposób te wadliwe nominacje otrzymały" - powiedział.



- Jeden projekt jest szybszy. My go porównujemy do pociągu wielkich prędkości. Drugi, do bardziej takiego osobowego pociągu, który co rusz, zatrzymuje się na stacjach. Ale jeden i drugi projekt jest zgodny, zarówno z polską konstytucją, jak i ze standardami międzynarodowymi - ocenił Markiewicz.

Spór o tzw. neosędziów. Alternatywne projekty zaprezentowano w ministerstwie

W poniedziałek w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały zaprezentowane dwa alternatywne projekty ustaw dotyczące uregulowania statusu tzw. neosędziów. - Absolutnym priorytetem dla nas było to, by przywrócenie normalności, przywrócenie standardów stało się faktem. Proponowane zmiany mają służyć przywróceniu obywatelom prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustawionego na podstawie prawa - powiedział wówczas przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, prof. Krystian Markiewicz.

ZOBACZ: Europoseł PiS przerwał konferencję Bodnara. "Dlaczego pan ucieka?"



"Zaprezentowane projekty ustaw zakładają, że uchwały Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) z lat 2018–2025, w których wskazywano Prezydentowi kandydatów na sędziów, zostały wydane z naruszeniem przepisów" - przekazał resort sprawiedliwości.



W związku z tym eksperci zaprezentowali dwie drogi postępowania. Pierwsza "przewiduje automatyczne (ex lege) uznanie wspomnianych uchwał za nieważne. Sędziowie nominowani przez dotychczasową KRS traciliby swe stanowiska z mocy prawa".



Z kolei druga "przewiduje ich ponowną ocenę przez nową, poprawnie powołaną KRS, co oznacza konieczność wznowienia procedur nominacyjnych zakończonych pierwotnymi uchwałami. Sędziowie mieliby też możliwość odwołania od decyzji do zreformowanego Sądu Najwyższego".