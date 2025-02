Adam Bodnar odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz wszczęcia śledztwa w sprawie zamachu stanu. Podjął je zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski, mianowany na to stanowisko za rządów PiS.

Zdaniem prokuratora generalnego, który w czwartek jest w Brukseli, to "nietypowe, żeby prezes TK składał takie zawiadomienie i żeby było ono tak szybko podejmowane". Jak dodał, musi zapoznać się z zawiadomieniem Bogdana Święczkowskiego. - Chciałbym zobaczyć, jakie działania są tutaj podejmowane, jak z punktu widzenia formalnego ta kwestia została podjęta - wyjaśniał.

Bodnar zdumiony decyzją Ostrowskiego. Jego konferencję przerwał Ozdoba

Bodnar ocenił, że prokurator podejmuje takie działania "w sposób indywidualny", choć nie posiada "uprawnień, żeby takie postępowanie wszcząć. Jak zapewnił, to on ma mandat, by nadzorować całą prokuraturę. - (Ona) jest strukturą, która powinna działać w sposób odpowiedzialny w stosunku do całego społeczeństwa - zapewnił.

Odnosił się również do twierdzeń prokuratora Ostrowskiego, że postępowanie nie może zostać zamknięte, ani mu odebrane decyzją prokuratora generalnego. - Nie chciałbym... - zaczął odpowiadać, jednak jego wypowiedź przerwał europoseł PiS Jacek Ozdoba.

- Panie ministrze, ponieważ pan nie chciał odpowiadać na pytanie, więc jeżeli mógłbym panu zadać pytanie na konferencji... - powiedział Ozdoba, jednak Bodnar - podając mu rękę - odparł: "Bardzo mi miło pana widzieć", a następnie wyszedł.

- Proste pytanie, dlaczego pan ucieka? - dopytywał Ozdoba, a następnie zwrócił się w kierunku kamer. - Na Komisji LIBE pan minister nie chciał odpowiadać na proste pytania dotyczące praworządności, jeżeli jest osobą podejrzewaną. Ucieka, dlatego że łamie prawo i dokonał zamachu stanu. Szkoda, że prokurator boi się europosłów - mówił polityk.

Jacek Ozdoba przerwał konferencję Adama Bodnara. "Uciekł, boi się prawdy"

Jego zdaniem Bodnar "boi się dlatego, że doszło do siłowego przejęcia Telewizji Polskiej, do wtargnięcia do KRS-u".

- Dlatego że wykonują postanowień Sądu Najwyższego i dlatego, że rzecznik praw obywatelskich potwierdził, iż dokonano działań, które na pewno nie wpisują się w humanitarny sposób traktowania osób, które mają areszty wydobywcze. Uciekł, ponieważ boi się prawdy - skwitował.

Następnie europoseł podkreślił, że ubolewa nad tym, iż "prokurator generalny jest osobą podejrzewaną o art. 127 Kodeksu karnego w związku z art. 128 - działania w zorganizowanej grupie przestępczej". Zaznaczył, że za to przestępstwo grozi od 10 lat więzienia.

