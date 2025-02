Minister energetyki na Sri Lance - inżynier Kumara Jayakody przekazał w niedzielę, że od godziny 11:00 na całej wyspie dochodzi do przerw w dostawie prądu.

Sri Lanka. Wielka awaria prądu

Minister przekazał, że ogólnokrajową awarię spowodowała małpa, która włamała się do podstacji elektroenergetycznej Pananturai i tam dotknęła transformatora. Minister zapewnił, że od razu rozpoczęto działania mające na celu usunięcie usterki.

"Małpa miała kontakt z naszym transformatorem sieciowym, powodując zachwianie równowagi w całym systemie" - powiedział reporterom Kumara Jayakody.

Po trzech godzinach od incydentu prąd przywrócono w kilku dzielnicach stolicy Sri Lanki - miasta Kolombo. Prąd jest już także w publicznych placówkach m.in. w Szpitalu Narodowym. Cejloński Zarząd Energii Elektrycznej zapewnia, że w ciągu kilku lub kilkunastu godzin prąd będzie już na całej wyspie.

"Nagły brak równowagi w krajowej sieci elektrycznej doprowadził do przerw w dostawie prądu w całym kraju. Cejloński Zarząd Energii Elektrycznej pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Wykonanie tych prac zajmie co najmniej kilka godzin" - poinformowała w oświadczeniu Ceylon Electricity Board.

Minister energetyki zaapelował do mieszkańców wyspy, aby nie panikowali i nie wychodzili na ulicę w ramach protestu. W 2022 roku Sri Lanka zmagała się z przedłużającymi się niedoborami energii elektrycznej. Na stacjach paliw zabrakło benzyny oraz oleju napędowego, co wywołało zamieszki i zmusiło elektrownie do przerw w dostawach prądu.