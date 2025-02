"Arcydzieło dźwięku". Zawrotna kwota za legendarne skrzypce

Skrzypce Stradivariusa wykonane w 1714 r. zostały sprzedane na aukcji za 11,25 mln dolarów (ok. 45 mln zł). Nie pobiły one rekordu ceny za instrument muzyczny, czego się wcześniej spodziewano. Wartość niezwykłego instrumentu szacowano na 12 do 18 mln dolarów. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.