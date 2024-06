"Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu" powstał prawdopodobnie w 1508 roku, gdy Tycjan miał zaledwie 20 lat. Obraz namalowany jest na drewnianej desce i przedstawia Maryję tulącą Jezusa. W tle widoczny jest także Józef.

Pierwsze wzmianki o obrazie pochodzą z XVII wieku. Wówczas dzieło należało do weneckiego kupca. Później trafiło w ręce włoskich arystokratów i przez kolejne wieki przechodziło z rąk do rąk najbogatszych ludzi Europy.

Niezwykłe dzieje obrazu mistrza renesansu

Obraz był dwukrotnie kradziony. W 1809 roku z Belwederu w Wiedniu wyniosły go wojska Napoleona Bonaparte.



W 1995 roku nieznani sprawcy zabrali arcydzieło z Longleat House, siedziby markizów Bath, w Wiltshire. Po siedmiu latach obraz wyceniany wówczas na ponad 5 milionów funtów, został znaleziony w plastikowej torbie na zakupy. Leżał na przystanku autobusowym w Richmond.

W odnalezieniu obrazu pomagał Charles Hill - były szef działu sztuki i antyków Scotland Yardu. Wcześniej odnalazł "Krzyk" Edvarda Muncha po tym jak został skradziony z Muzeum Narodowego w Oslo w 1994 r.

"Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu" jest obecnie w domu aukcyjnym Christie's. Zostanie wystawiony na aukcję już w lipcu tego roku. Eksperci oceniają, że cena wyniesie od 15 do 25 mln funtów (od 76 do 128 mln złotych).

Tycjan był jednym z najwybitniejszych malarzy włoskiego renesansu i przedstawicielem weneckiej szkoły. Był uczniem Giorgionego i Giovanniego Belliniego. Od imienia artysty powstało określenie tycjanowski, oznaczające kolor rudopomarańczowy. Tę barwę Tycjan wyjątkowo wykorzystywał on w swoich obrazach.



Najbardziej znane obrazy Tycjana to m.in. "Kain i Abel", "Wenus z Urbino" czy też "Bachus i Ariadna".