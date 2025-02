Zaskakująca deklaracja Trzaskowskiego. "Poprę Hołownię w drugiej turze"

W sobotę kandydat na prezydenta z KO Rafał Trzaskowski powiedział, że gdyby do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszedł Karol Nawrocki i Szymon Hołownia, oddałby głos na lidera Polski 2050.



- Dzisiaj mnie pytali dziennikarze, czy jeśliby Szymon Hołownia byłby w drugiej turze z kandydatem PiS-u to, czy bym go poparł. Tak. Kropka. Żadnych złośliwości - przekazał obecny prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski z jasną deklaracją: Ani sekundy zawahania

Rafał Trzaskowski stwierdził, że decyzja w takim wypadku jest oczywista.

- Dla mnie to jest w stu procentach jasne, że gdybym stanął przed wyborem – z jednej strony człowieka, który nie myśli nic, a z drugiej mieć marszałka Sejmu, człowieka, który jest przygotowany do tego, aby pełnić najważniejszą funkcję w państwie, to jakbym mógł mieć, chociaż sekundę zawahania - tłumaczył swoją ewentualną decyzję.

- Powiem więcej kogoś, kto reprezentuje stronę demokratyczną i kogoś, kto tę demokrację deptał - ani sekundy zawahania - zapewnił.



Powiedział, że dzisiaj Polska potrzebuje ludzi, którzy są odpowiedzialni i szybko potrafią podejmować dobre decyzje - Obiecuję, że jeżeli będę prezydentem, to będę waszym prezydentem. Nikomu nie będę się kłaniał, nikogo nie będę się słuchał. Będę przede wszystkim szukał możliwości współpracy a nie dzielenia - skwitował.

Wybory prezydenckie 2025. Szymon Hołownia o drugiej turze

Ostatnio na podobne pytanie odpowiedział marszałek Sejmu podczas rozmowy w TVP Info. Powiedział wtedy, że oczekuje wzajemności od koalicjantów w momencie, gdy dojdzie do drugiej tury wyborów z kimś z obecnej koalicji rządzącej a przedstawicielem opozycji.

- Oczywiście, że nie wyobrażam sobie popierania niedemokratycznych kandydatów, natomiast chciałbym też, żebyśmy w tej sprawie wypowiadali się wszyscy - stwierdził wówczas Szymon Hołownia.

Decyzja marszałka Sejmu. Wyjście z UE nie takie proste?

W sobotę lider Polski 2050 zapowiedział inną swoją deklarację. W mediach społecznościowych oświadczył, że "ustawę zaporę przed Polexitem" podda pod pierwsze głosowanie w Sejmie najpóźniej w kwietniu.

"Wcześniej konsultacje publiczne. Liczę na poparcie wszystkich partii. Nie może być tak, że łatwiej wyprowadzić Polskę z Unii niż skrócić kadencję Sejmu. A dziś do wyjścia z UE wystarczy zwykła większość" - tłumaczył swoją decyzję.



Wskazał, że ustawa nakazuje przychylnym Polexitu zapytać Polaków o zgodę i akceptację warunków rozwodu z Europą w referendum. "Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od 231 głosów" - ocenił.

Wybory prezydenckie 2025 rok. Lista kandydatów

Polacy ruszą do urn wyborczych 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Udział w rywalizacji o fotel głowy państwa potwierdzili już:

Magdalena Biejat (Nowa Lewica),

(Nowa Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Sławomir Grzywa (Sami Swoi),

(Sami Swoi), Szymon Hołownia (Polska 2050/PSL),

(Polska 2050/PSL), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie),

(Wolni Republikanie), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju),

(Ruch Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Mentzen (Konfederacja),

(Konfederacja), Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS),

(kandydat wspierany przez PiS), Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Aldona Anna Skirgiełło (kandydatka Samoobrony),

(kandydatka Samoobrony), Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Rafał Trzaskowski (KO),

(KO), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy),

(Bezpartyjni Samorządowcy), Adrian Zandberg (Razem),

(Razem), Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców).

