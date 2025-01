- To, że polska polityka to miejscami cyrk, wiemy bez Krzysztofa Stanowskiego - tak marszałek Sejmu skomentował decyzję o starcie szefa Kanału Zero w wyborach prezydenckich. Zdaniem Szymona Hołowni "nie potrzebujemy dzisiaj korespondenta, a prezydenta". - Stanowski mimo to postanowił zawrócić głowę Polakom swoją kandydaturą - ocenił lider Polski2050.

Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski ogłosił we wtorek, że rozpoczyna zbiórkę podpisów dla swojego komitetu wyborczego. Podkreślił, że chce być kandydatem na prezydenta, ale nie prezydentem. - Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig - mówił.

Przed posiedzeniem Sejmu tę deklarację skomentował Szymon Hołownia.

- To, że polska polityka to jest cyrk miejscami, to wiemy i bez pana Stanowskiego. I nie potrzebujemy dzisiaj kogoś, kto nam o tym po raz kolejny opowie, tylko kogoś, kto ma pomysł, jak to zmienić - powiedział lider Polski2050.

Krzysztof Stanowski kandydatem na prezydenta. Szymon Hołownia komentuje

Jak dodał marszałek Sejmu, "my nie potrzebujemy dzisiaj korespondenta, my potrzebujemy dzisiaj prezydenta".

- Natomiast jeżeli ktoś zaczyna swoją kampanię wyborczą od komunikatu "ja nie chcę być prezydentem", to - drodzy państwo - ja nie chcę być piłkarzem FC Barcelona, dlatego nie zawracam głowy (trenerowi klubu - red.) Hansiemu Flickowi, ale rozumiem że pan Stanowski mimo to postanowił zawrócić głowę Polakom swoją kandydaturą - oświadczył Hołownia.

ZOBACZ: Zakład na antenie Polsat News. Mentzen nie ma wątpliwości

We wtorek wieczorem na Kanale Zero opublikowano nagranie zatytułowane "Orędzie Krzysztofa Jakuba Stanowskiego". Dziennikarz wystąpił na tle flag Polski, Unii Europejskiej, NATO oraz Niemiec. W swoim wystąpieniu Stanowski nawiązał m.in. do wystąpienia generała Wojciecha Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 r., w którym ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. W materiale usłyszeć można słowa Jaruzelskiego: "Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią".

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. daty wyborów prezydenckich. To już oficjalne - głosowanie odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura w niedzielę 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowa Lewica),

(kandydatka Nowa Lewica), Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej),

(kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL),

(kandydat Polski 2050 i PSL), Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów),

(kandydat Wolnych Republikanów), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

(kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS),

(kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

(kandydatka niezależna) Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

(kandydat niezależny) Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Rafał Trzaskowski (kandydat KO),

(kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

(kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (kandydat Razem).

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.