Stefan Niesiołowski wrócił do Platformy Obywatelskiej, z której odszedł kilka lat temu. Polityk wstąpił do nowo utworzonego koła PO Łódź Centrum. - To dla mnie wielki zaszczyt - podkreślił entomolog, dawny opozycjonista z czasów PRL.

Po dziewięciu latach przerwy do Platformy Obywatelskiej powrócił były wicemarszałek Sejmu i działacz opozycji demokratycznej Stefan Niesiołowski. Razem z byłym wiceministrem skarbu Józefem Woźniakowskim wstąpił do nowo utworzonego koła PO Łódź Centrum kierowanego przez radną łódzkiego sejmiku Hannę Gill-Piątek.

Łódź. Powstało nowe koło PO

O utworzeniu koła Gill-Piątek poinformowała na sobotniej konferencji prasowej, podczas której przedstawiła także nowych członków koła.

- To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach. Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy - zaznaczył Niesiołowski.

Polityk podkreślił, że powrócił do PO, bo sądzi, że będąc w partii będzie mógł zdziałać więcej niż poza nią. Wcześniej należał do Unii Europejskich Demokratów, a ostatnio występował jako publicysta polityczny, komentujący bieżące wydarzenia.

Niesiołowski wraca do PO. "Czeka nas ciężka walka"

W opinii Niesiołowskiego zwycięstwo Koalicji 15 października zostanie dopełnione dopiero po wygranych wyborach prezydenckich.

- Jak trafnie napisał Wojciech Młynarski :bardzo źle kończą ci, co się za pewnie poczuli". Ja się nie czuję za pewnie i nie uważam, żeby można było triumfować. Czeka nas ciężka walka o to, by utrzymać w Polsce ten poziom wolności i demokracji, który osiągnęliśmy - dodał.

Pod koniec stycznia Zarząd Regionu Łódzkiego PO RP podjął uchwałę o powołaniu dodatkowych siedmiu kół na terenie Łodzi. Wcześniej wszyscy członkowie PO z tego miasta byli skupieni w jednym kole, na którego czele stała Hanna Zdanowska - w praktyce oznaczało to, że prezydent Łodzi miała władzę nad całymi strukturami partii na terenie miasta.

Odejście Stefana Niesiołowskiego z PO

Stefan Niesiołowski odszedł z PO w 2016 r. O powodach podjęcia takiej decyzji mówił wówczas w "Gościu Wydarzeń". Jego zdaniem ówczesny przewodniczący partii Grzegorz Schetyna nie przestrzegał procedur demokratycznych.

Jak podkreślał, nie chce być a partii, w której "łamane są zasady demokracji, która popełnia ciężkie błędy, w partii, z której wyrzucono trzech wybitnych posłów bez uzasadnienia i w partii, która walcząc o demokrację w Polsce nie przestrzega tej demokracji u siebie".

Wcześniej z Platformy Obywatelskiej zostali wykluczeni Jacek Protasiewicz, Stanisław Huskowski i Michał Kamiński. Niesiołowski wystosował wówczas list protestacyjny do władz partii, który podpisało 30 osób.

- Pan Schetyna ten list zlekceważył, odbył jakieś rozmowy dyscyplinujące. Ja mu miałem do powiedzenia tyle, że się nie pogodzę z tą decyzją. Daliśmy mu do początku września czas. Pan Schetyna nie raczył zareagować - powiedział polityk.