W Bazylice Św. Piotra w Watykanie zatrzymano mężczyznę pochodzenia rumuńskiego, który wskoczył na główny ołtarz i zrzucił z niego zabytkowe kandelabry. Sprawca wandalizmu został już przekazany odpowiednim służbom. Straty oszacowano na ok. 30 tys. euro.

W piątek rano do Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie wszedł mężczyzna, który nie zważając na ostrzeżenia ochrony, przeszedł do głównego ołtarza, a następnie się na niego wspiął.

Watykan. Wszedł na ołtarz Bazyliki Św. Piotra

Mężczyzna próbował zerwać obrus z ołtarza i zrzucił na ziemię sześć XIX-wiecznych kandelabrów (kilkuramiennych świeczników) o wartości ponad 30 tys. euro (ok. 126 tys. zł).

Sprawca wandalizmów został zatrzymany przez żandarmerię watykańską, a następnie przekazany włoskim służbom. Jak poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, mężczyzna jest pochodzenia rumuńskiego i ma "poważne problemy psychiczne".

Nie jest to pierwszy raz, kiedy w Bazylice Świętego Piotra doszło do takiego incydentu. 4 września 2019 r. pięćdziesięcioletni mężczyzna z Santa Marinella we Włoszech również wspiął się na główny ołtarz i zrzucił na ziemię jeden ze świeczników.

Ołtarz w Bazylice św. Piotra z XVII w.

Główny ołtarz bazyliki jest nazywany także Konfesją lub Ołtarzem Papieskim.

Jest wyjątkowy, ponieważ według tradycji stoi dokładnie nad grobem św. Piotra. Jest centrum liturgicznym i duchowym świątyni. Zdobi go baldachim z brązu, który został wykonany w 1633 roku przez wybitnego rzeźbiarza - Giovanniego Berniniego.