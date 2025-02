Włoska diecezja w Como wyszła z inicjatywą do wszystkich osób, które uważają, że potrzebują egzorcyzmów. Od 1 lutego można zadzwonić na specjalny numer, opisać swój przypadek i zamówić niezbędny obrządek. "To nie jest magiczny rytuał, ale długi i wymagający proces"- wyjaśnia diecezja w komunikacie.

W diecezji Como na północy Włoch o pomoc egzorcysty można prosić telefonicznie. Uruchomiono tam specjalny numer dla osób potrzebujących egzorcyzmów. Jak wyjaśniono, diecezja wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na taki obrzęd.

Włochy. Infolinia dla potrzebujących egzorcyzmów

Utworzono numer telefonu, pod którym można skontaktować się z asystentami diecezjalnych egzorcystów. To ich zadaniem jest stwierdzenie po rozmowie, czy rzeczywiście potrzebna jest taka pomoc. Gdy uznają, że taka konieczność istnieje, podejmowane są następne kroki, by ustalić szczegóły spotkania z egzorcystą.

"To nie jest magiczny rytuał, ale długi i wymagający proces, który obejmuje mocne osobiste zaangażowanie" - wyjaśniła diecezja. Podkreśliła, że kontakt telefoniczny jest pierwszym etapem poznawczym na tej drodze.

Inicjatywa, pierwsza tego rodzaju na terytorium Włoch, wyszła od biskupa Como, kardynała Oscara Cantoniego. To on upoważnił do działania diecezjalną grupę księży, która od dawna zajmuje się wykrywaniem złych mocy i przeprowadzania niezbędnych obrzędów.

Pierwsza taka inicjatywa we Włoszech

Ta usługa - dodano w komunikacie - "ma na celu zachęcenie wiernych do zintensyfikowania życia chrześcijańskiego i rozpoznania znaków, które mogą ukazać ewentualną potrzebę interwencji egzorcysty".

Pod podanym numerem zostawia się wiadomość głosową, w której podaje się swoje dane osobowe, adres zamieszkania, a także opisuje przypadek. Wiadomości są następnie analizowane i księża, w razie konieczności na nie odpowiadają i planują kolejne kroki. Mają na to 48 godzin.

