Odcinają się od Rosji i Białorusi. Historyczna zmiana w krajach bałtyckich

Litwa, Łotwa i Estonia wstrzymały w sobotę rano wszelkie przepływy energii elektrycznej na połączeniach z Rosją i Białorusią. Sieci krajów bałtyckich pracują obecnie w tzw. trybie izolowanej wyspy, a dodatkowo mają do dyspozycji połączenia m.in. z Polską. Na Litwę uda się w niedzielę Andrzej Duda, by wziąć udział w ceremonii przyłączenia tego kraju do systemu Europy kontynentalnej.