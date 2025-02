Rosyjski statek zostanie usunięty z gdyńskiego portu. Wiadomo, co się z nim stanie

W czwartek w mediach społecznościowych Ministerstwo Infrastruktury podało, że zgodnie z decyzją wydaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (UMG), Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) został zobowiązany do usunięcia rosyjskiego statku "Khatanga", który jest zacumowany w porcie od 2017 roku.

Jak poinformowano jednostka, która jest wycofana z eksploatacji zagraża bezpieczeństwu żeglugi.

Rosyjski statek nie nadaje się do samodzielnej żeglugi

W piątek rzeczniczka prasowa UMG Magdalena Kierzkowska przekazała, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał Zarządowi Morskiego Portu Gdynia zarządzenie usunięcia statku "Khatanga".

- Jest to element działań, zmierzających do skutecznego rozwiązania kwestii statku, który po latach przebywania w Gdyni z niejasnym i zmiennym statusem własnościowym (wejście do stoczni na remont, upadłość armatora, brak kontaktu z syndykiem, zmiany własnościowe terenów portowych i samego nabrzeża) jest obecnie obiektem niezdolnym do samodzielnej żeglugi, bez załogi, bez zasilania i w aktualnym stanie, stanowiącym potencjalne zagrożenie dla infrastruktury portowej - przekazała Kierzkowska.

Zapewniła przy tym, że statek pozostaje pod stałym nadzorem ze strony Portu Gdynia oraz służby dyżurnej Kapitanatu.

Z kolei rzeczniczka prasowa ZMPG Kalina Gierblińska poinformowała, że port od miesięcy starał się o decyzję, która odblokuje możliwość wyprowadzenia statku z gdyńskiego portu.

Wyjaśniła, że decyzja wydana przez Urząd Morski w Gdyni nie precyzuje jeszcze warunków wyprowadzenia jednostki. - Zostaną one ustalone w porozumieniu z ZMPG - podała.

Rosyjski statek w gdyńskim porcie. Wiadomo, co się z nim stanie

Podkreśliła, że statek z pewnością nie nadaje się do samodzielnej żeglugi, a docelowo prawdopodobnie będzie zezłomowany.

- ZMPG będzie dążyć do sprzedaży tej jednostki, aby z jej ceny pokryć przynajmniej część zobowiązań, jakie powstały wskutek nieopłacania postoju przez rosyjskiego armatora - wyjaśniła.

Podała, że rekompensata za postój jednostki wynosi ok. 13 mln złotych.

W czwartkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że ZMPG będzie domagać się od rosyjskiego armatora zwrotu kosztów za cały okres cumowania jednostki w porcie.

Gdyński magistrat na swojej stronie podał, że zbiornikowiec "Khatanga" ma ponad 150 metrów długości, 26 metrów szerokości i waży ponad 15 tys. ton. Służył do transportu ropy naftowej i jej pochodnych. Od 2017 roku cumuje w Porcie Gdynia, gdzie został zatrzymany, kiedy nie przeszedł kontroli technicznej. Statek miał przejść remont i odpłynąć, ale do tego nie doszło.

W 2020 roku armator jednostki - Murmansk Shipping Company - ogłosił upadłość przez co "Khatanga" pozostała w porcie. Z biegiem lat coraz bardziej pogarszał się stan techniczny statku.

Jak wynika z informacji medialnych rosyjski zbiornikowiec dwukrotnie zerwał się z cum zagrażając bezpieczeństwu innych statków.

