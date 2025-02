Obniżenie cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu prezydenta - to jedna z zapowiedzi Karola Nawrockiego. Polityk przekonywał w sobotę, że jako głowa państwa zwoła "specjalny szczyt przeciwników Zielonego Ładu". Jednocześnie prezes IPN ocenił, że polski "węgiel to czarne złoto".

Karol Nawrocki spotkał się w sobotę z mieszkańcami Augustowa.

- Musimy wrócić do cen energii elektrycznej sprzed czasów pandemii. Gwarantuję, że w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan "prąd 33 proc.", który oznacza, że będziecie (...) płacić o 1/3 mniej za rachunki energii elektrycznej - powiedział kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

Do zapowiedzi Nawrockiego odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Ważny konkret dra Karola Nawrockiego dotyczący tego, co na co dzień dotyka Polaków: Plan Prąd 33 proc., czyli rachunki za energię niższe o jedną trzecią! Obywatelski kandydat rozumie codzienne bolączki, w przeciwieństwie do rządzących, których interesuje wyłącznie amatorski ping-pong" - napisał na platformie X.

Nawrocki zapowiada "szczyt przeciwników Zielonego Ładu"

Karol Nawrocki stwierdził, że Zielony Ład "wpływa w ten sposób na cenę energii elektrycznej, że przedsiębiorcy i dostawcy energii wiedząc, jakie konsekwencje przyniesie Zielony Ład, tworzą poduszkę finansową". - Żądają więcej za energię elektryczną, bo wiedzą, że czeka ich katastrofa - powiedział.

Polityk zapowiedział, że jako prezydent zwoła "specjalny szczyt przeciwników Zielonego Ładu", opierając się najpierw o fundament Trójmorza, a następnie przekonując wszystkich przywódców państw, że tę ideologię trzeba odrzucić".

W ocenie kandydata, środki na obniżenie cen energii elektrycznej można również pozyskać z aukcji uprawnień do emisji (EU ETS).

- Płacimy zielone podatki, a środki finansowe z aukcji ETS, które powinny trafiać do polskich gospodarstw domowych, muszą do nich wrócić. To drugi krok do tego, aby ceny energii elektrycznej były o 33 proc. niższe - przekonywał.

Nawrocki: Za te programy płacimy wszyscy

Nawrocki obiecał również likwidację programu dopłat do samochodów elektrycznych.

- Korzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy zazwyczaj bardzo bogatych osób. Za te programy płacimy wszyscy. Po zlikwidowaniu tych projektów te środki finansowe muszą wzmocnić nasze rachunki - argumentował.

Kolejnym krokiem na drodze do obniżenia kosztów energii - według Nawrockiego - powinno być odejście od kontraktów różnicowych na odnawialne źródła energii. - Przekraczają one kwotę umowy. Płacimy więcej niż trzeba - stwierdził kandydat. - Nie będziemy płacić tyle za prąd w państwie, które ma czarne złoto, czyli węgiel - dodał.

