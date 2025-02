"Zdemaskował się". Prof. Antoni Dudek o zachowaniu Karola Nawrockiego

- Brak reakcji Nawrockiego na te słowa, czy pełna akceptacja, pokazały nam część jego prawdziwego oblicza, które usiłuje zasłonić w kampanii - ocenił w programie "Punkt widzenia Szubartowicza" prof. Antoni Dudek. W ten sposób odniósł się do sprawy wypowiedzi ks. Jana Jóźwiaka na spotkaniu z Karolem Nawrockim. Kapłan poradził wówczas, by prezes IPN "wymierzył prawy albo lewy prosty" profesorowi.

Profesor Antoni Dudek gościł w poniedziałek w programie "Punkt widzenia Szubartowicza", w którym po raz kolejny skomentował zajście na spotkaniu z Karolem Nawrockim w Ciechanowie. Jeden z jego uczestników, ks. Jan Jóźwiak, zwrócił się do kandydata na prezydenta, dając mu radę na "rozwiązanie" sporu z profesorem.

- Co do pana ma prof. Dudek? Radzę, aby mu pan wymierzył prawy albo lewy prosty, jak go pan spotka - mogliśmy usłyszeć.

Ks. Jóźwiak, po wybuchu afery, przeprosił za swoje słowa, wydając publiczne oświadczenie i wyjaśniając, że "miał na myśli przenośnię, gdyż Karol Nawrocki był bokserem". Jednocześnie tłumaczył, że "chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty Panu Profesorowi Antoniemu Dudkowi, który nadmiernie krytykuje Pana Karola".

Prof. Antoni Dudek: Nawrocki się zdemaskował

Pytany o tę sytuację prof. Antoni Dudek stwierdził w programie Polsat News, że przykład z Ciechanowa jest "podręcznikowym przykładem tego, jak ktoś bardzo chce pomóc kandydatowi i wyrządza mu niedźwiedzią przysługę, bo ten kandydat się zdemaskował".

- Brak reakcji Nawrockiego na te słowa, czy taka jego pełna akceptacja, pokazały nam część jego prawdziwego oblicza, które usiłuje zasłonić w tej kampanii - ocenił gość Przemysława Szubartowicza.

Prof. Dudek podkreślił, że w jego opinii ksiądz miał prawo przyjść na spotkanie, jak każdy inny obywatel, ale z uwagi na fakt, iż reprezentuje instytucję, "powinien ważyć słowa, czego ewidentnie zabrakło".

Prof. Antoni Dudek o sporze z Karolem Nawrockim. "Powinien mieć odwagę"

W dalszej części swojej wypowiedzi politolog zadeklarował, że cały czas jest gotów merytorycznie porozmawiać z Karolem Nawrockim.

- Sformułowałem publiczne zaproszenie do prezesa Nawrockiego, konkretyzując, o czym głownie chciałbym rozmawiać, bo rzeczywiście uważam, że jego główną legitymacją jest prezesura w IPN. To jest jego największe osiągnięcie życiowe i powinien mieć odwagę móc o tym publicznie dyskutować - powiedział prof. Dudek, dodając, że byłaby to "bardzo ciekawa dyskusja".

Stwierdził także, że prezes IPN ma teraz "dwie możliwe strategie", które może obrać, a jedną z nich jest "stanąć z nim w szranki".

- Trochę mnie dziwi, że on będąc prezesem IPN od kilku lat, tak się boi dyskusji ze mną, gdzie ja od lat już nie pracuję, a zarazem chce zostać prezydentem RP, gdzie wyzwania będą nieporównanie większe niż dyskusja ze mną. I on się tego obawia. Moim zdaniem to nie najlepiej świadczy o jego cechach osobowościowych - nadmienił.