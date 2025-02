Na luksusowym wycieczkowcu płynącym do Ameryki Środkowej wybuchła tajemnicza epidemia. Blisko 100 osób, w tym kilku członków załogi, skarży się na dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Służby podejrzewają, że przyczyną choroby mogą być norowirusy. - Na pokładzie wdrożyliśmy wzmożone środki ostrożności - mówi rzecznik amerykańskiego armatora.

Na pokładzie statku wycieczkowego "Radiance of the Seas" choruje około 89 z 2164 pasażerów, a także dwóch z 910 członków załogi.

Wycieczkowiec należący do amerykańskiego armatora Royal Caribbean Group wyruszył z Tampy na Florydzie. W trakcie siedmiodniowego rejsu statek zawinie do Meksyku, Hondurasu i Belize, a następnie wróci do Stanów Zjednoczonych.

Epidemia na wycieczkowcu. "Wzmożone środki ostrożoności"

Jak informuje CBS News, chorzy skarżą się na dolegliwości żołądkowo-jelitowe, mają biegunkę i wymioty.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) podaje, że pasażerów i członków załogi z objawami zakażenia odizolowano od reszty.

- W celu ochrony zdrowia i komfortu wszystkich naszych gości i załogi na pokładzie wdrożyliśmy wzmożone środki ostrożności - mówi rzecznik Royal Caribbean Group.

Służby nie podają, co spowodowało wybuch tajemniczej epidemii, ale - jak podaje CBS News - często w takich sytuacjach winne są norowirusy.

Norowirusy najczęstszą przyczyną epidemii na statkach

"Znalezienie czynnika, który spowodował wybuch epidemii może zająć trochę czasu" - ocenia CDC.

Norowirusy, zwane czasami "wirusem statków wycieczkowych", doprowadzają do zakażenia przewodu pokarmowego. Choć odpowiadają za ponad 90 proc. epidemii na wycieczkowcach, to ogniska choroby wywołanej tym wirusem mogą zdarzyć się wszędzie. Co roku w samych Stanach odnotowuje się około 2,5 tys. infekcji.

Do zakażenia dochodzi najczęściej w chłodniejszych miesiącach, a w krajach położonych powyżej równika zdarzają się one zazwyczaj od listopada do kwietnia.