Na pokładzie samolotu linii Frontier Airlines wybuchła panika, gdy jeden z pasażerów nagle zaczął zachowywać się agresywnie. Mężczyzna krzyczał, kopał w fotele, uszkodził także okno, bo usłyszał pytanie, czy zamieni się miejscami. Inni podróżni musieli go związać, korzystając z czegokolwiek, co mieli pod ręką.

Do incydentu doszło we wtorek podczas na pokładzie samolotu linii Frontier Airlines, lecącego z Denver do Houston w USA. Jak relacjonuje ABC News, około 20 minut po starcie jeden z pasażerów zaczął zachowywać się agresywnie. Jego wściekłość miała wywołać prośba siedzącej przed nim kobiety, która chciała zamienić się miejscami.

ZOBACZ: Pokłócił się z partnerką i chciał wysiąść z samolotu. Incydent na pokładzie

W tym momencie mężczyzna zaczął krzyczeć i kopać w jej siedzenie. Uderzał też pięścią w okno maszyny, przez co udało mu się wyłamać pleksiglasową szybę. Jednocześnie mocno się przy tym skaleczył - wtedy pasażerowie zaczęli panikować i wzywać pomocy. - Miałem ataki paniki, myślałem, że to atak terrorystyczny - opisał dziennikarzom jeden z podróżujących.

USA. Atak paniki i furia w samolocie. Agresor był "wysportowany"

Wściekły pasażer został związany przez innych uczestników lotu, którzy użyli sznurowadeł, pasków i słuchawek. "Akcji" poskramiania mężczyzny przewodniczył znajdujący się na pokładzie były wojskowy. Jak wspominał, agresor "był bardzo wysportowany". - Podniosłem go i położyłem na ziemi. Potrzeba było kilku silnych facetów, żeby przytrzymać jego ręce i go unieruchomić - stwierdził w rozmowie z Fox.

ZOBACZ: Oświadczyny w przestworzach. Pilot zaskoczył swoją ukochaną

Mimo nerwowej sytuacji pilot kontynuował lot do Houston. Mężczyzna siedział uruchomiony przez kolejne dwie godziny i nie doszło już do kolejnych incydentów z jego udziałem. Po wylądowaniu zajęła się nim policja. Linia Frontier Airlines nie podjęła kroków, by agresor został ukarany.