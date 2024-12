Fińska policja i straż graniczna prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia podwodnego kabla EstLink2, który prowadzi do Estonii. Badany jest związek awarii z pojawieniem się dwóch zagranicznych statków. Jeden z nich pływa pod banderą Hongkongu, a drugi może należeć do Rosji.

Fińska policja we współpracy ze strażą graniczą prowadzi dochodzenie w sprawie uszkodzenia kabla EstLink2 łączącego Finlandię z Estonią. Na razie nie zostały ujawnione żadne szczegóły ze śledztwa, ale wiadomo, że podejrzewane są zagraniczne statki przepływające przez Zatokę Fińską.

Finlandia. Śledztwo ws. uszkodzenia kabla

"Funkcjonariusze w dalszym ciągu badają przebieg wydarzeń. Ze względu na niekompletność śledztwa nie można na tym etapie udzielić więcej informacji na temat sprawy" - przekazuje policja cytowana przez dziennik Helsingin Sanoma. - "Postępowanie zostało wszczęte natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia" - dodaje policja.

Według przedsiębiorstwa Fingrid, połączenie energetyczne między Finlandią a Estonią, EstLink 2, zostało zerwane w środę 25 grudnia o 12:26. Fingrid podkreśla, że do uszkodzenia mogło dojść już w Wigilię, a awaria się powiększyła w przeciągu kolejnych godzin.

"Mamy kilka kierunków dochodzenia, od sabotażu po usterkę techniczną, i nic nie zostało jeszcze wykluczone. Od początku zakłóceń co najmniej dwa statki przebywały w pobliżu kabla" - powiedział kierownik sterowni Fingrid, Arto Pahkin.

Zagraniczne statki w pobliżu awarii

Podejrzewa się, że udział w awarii mogły mieć zagraniczne statki, które pojawiły się w Zatoce Fińskiej. Jeden z nich to statek Xin Xin Tian 2 pływający pod banderą Hongkongu.

Drugi to tankowiec Eagle S pływający pod banderą Wysp Cooka. Z danych monitoringu ruchu morskiego wynika, że wyraźnie zwolnił mniej więcej w momencie wykrycia uszkodzenia kabla.

Według Marinetraffic tankowiec płynął z Petersburga do Egiptu i wchodzi w skład tzw. floty cieni, czyli rosyjskiej floty statków starszych niż 15 lat, których prawdziwy właściciel jest nieznany. Ich jedyną misją jest transport ropy.

EstLink2 to kabel do przesyłu energii elektrycznej, będący współwłasnością Fingrid i estońskiego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego Elering. Biegnie z Püssi w Estonii do Porvoo do Anttila.

