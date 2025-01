Do incydentu doszło we wtorek ok. godz. 19:30 na międzynarodowym lotnisku Boston Logan, w stanie Massachusetts.

Tuż po wejściu pasażerów na pokład, samolot miał wylecieć w kierunku San Juan w Portoryko. Lot został jednak opóźniony z powodu niebezpiecznego zdarzenia w kabinie. Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa, mężczyzna podszedł do drzwi wyjścia awaryjnego i otworzył je.

Jednocześnie sprawca uruchomił proces wysuwania się zjeżdżalni służącej do ewakuacji pasażerów w razie zagrożenia. Obsługa samolotu wezwała na pomoc policję stanową Massachusetts. Po przybyciu pasażer został wyprowadzony, a opóźniony lot wznowiony.

USA. Kłótnia na pokładzie samolotu, mężczyzna otworzył drzwi awaryjne

Mężczyzna został aresztowany, w środę stanie przed Sądem Okręgowym we Wschodnim Bostonie, gdzie usłyszy zarzuty.

Służby nie podają, w jaki sposób mężczyzna tłumaczył się z motywacji, jakie kierowały nim w trakcie zdarzenia. W sieci pojawiło się jednak nagranie, na którym osoba będąca na pokładzie samolotu, opowiedziała o okolicznościach incydentu.

Tłumaczył, że pasażer siedział tuż za nim wraz z partnerką. W pewnym momencie miało dojść do nieporozumienia. - Domyślam się, że chłopak chciał zobaczyć coś w telefonie dziewczyny, a ona nie pozwoliła mu na to - relacjonował autor nagrania.

Tuż po tym sprawca zdarzenia miał wstać ze swojego miejsca, przebiec środkowym korytarzem i chwycić za właz wyjścia awaryjnego.

Kiepska passa amerykańskiego przewoźnika

Incydent w Bostonie to drugie zdarzenie z udziałem samolotów JetBlue, o którym informują media. Zaledwie dzień wcześniej "New York Post" informował, że w komorze podwozia jednego z samolotów przewoźnika odnaleziono dwie martwe osoby. Chodzi o rejs z Nowego Jorku na Florydę.

Gazeta podaje, iż linia lotnicza nie ujawnia tożsamości zmarłych, ponieważ trwa dochodzenie. Ma ono wykazać, w jaki sposób osoby te dostały się do środka maszyny.

"To druzgocąca sytuacja i zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z władzami, aby wesprzeć ich wysiłki zmierzające do zrozumienia, jak do tego doszło" - podkreślił rzecznik, cytowany przez amerykański dziennik. Przedmiotem śledztwa jest również przyczyna zgonu dwóch odnalezionych osób.