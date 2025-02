Prowadzi śledztwo o "zamachu stanu". Zabrał głos przed kamerami

Prok. Ostrowski stwierdził, że w poniedziałek wpłynęło do niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. - Podjąłem w tej sprawie czynności. Przesłuchałem pana prezesa w charakterze świadka. Zgromadziłem dokumenty i wczoraj wydałem postanowienie o wszczęciu śledztwa z art. 127, 128 i 258 Kodeksu karnego - powiedział.

Prokurator Ostrowski: Chcę obiektywnie wyjaśnić okoliczności

Zastępca prokuratora generalnego dodał, że chodzi o "ustrojowy zamach stanu" oraz "wpływanie groźbą bezprawną i przemocą na konstytucyjne organy państwa, takie jak TK, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, a także Krajową Radę Radiofonii i Telewizji".

Ostrowski na czwartkowym spotkaniu z mediami stwierdził, że przesłuchał "panią przewodniczącą KRS (Dagmarę Pawełczyk-Woicką - red.) w charakterze świadka, pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak również panią I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską".

- Moim celem jest obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, o których mowa w zawiadomieniu popełnienia przestępstwa. Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, by w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzać w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe - uznał prokurator.

Adam Bodnar: Od prokuratora Ostrowskiego dostałem jednolinijkowe pismo

Do sprawy śledztwa odniósł się też prokurator generalny Adam Bodnar. Jak wskazał, "wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz pan Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania". Zapewnił, iż "nic nie zatrzyma prokuratury przed działaniami na rzecz obywateli".

- Przed odpowiedzialnością na rzecz społeczeństwa i przed rozliczaniem tych wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat - uzupełnił, zapowiadając, że zapozna się z zawiadomieniem.

- Jeśli składane jest tak poważne zawiadomienie, to po pierwsze, nie powinienem się o tym dowiadywać z mediów, po drugie, powinno mi to być przedstawione, a na razie jedyne, co dostałem, to bardzo skromne, jednolinijkowe pismo od pana Ostrowskiego - oświadczył Bodnar.

"Zamach stanu"? Prezes TK składa zawiadomienie m.in. na premiera

W środę podczas konferencji prasowej prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że pod koniec stycznia br. podpisał liczące 60 stron zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów, ministrów, marszałka Sejmu, marszałek Senatu, posłów i senatorów koalicji rządzącej, prezesa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów.

Jak podkreślił, przestępstwo polega na tym, że od 13 grudnia ub.r. osoby te działają "w zorganizowanej grupie przestępczej, i w krótkich odstępach czasu (...) mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym KRS i SN".

