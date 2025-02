68 proc. Polaków chce, aby konflikt w Ukrainie zakończył się jej zwycięstwem - wynika z sondażu przeprowadzonego dla CEDMO. To o wiele wyższy wynik niż u dwóch naszych południowych sąsiadów, gdzie wykonano podobne badanie. Największy odsetek osób, które chcą, by to Rosja wyszła zwycięsko z konfliktu, występuje na Słowacji.