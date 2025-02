- To koniec walki o sport kobiet. Trzeba było to zrobić już dawno - ocenił Donald Trump, który podpisał nowe rozporządzenie. Za jego sprawą transpłciowi sportowcy nie wezmą udziału w sportowych zawodach dla dziewcząt oraz kobiet. To kolejny krok prezydenta USA, który wycofuje państwo i obowiązujące w nim zasady z polityki kreowanej przez jego poprzednika Joe Bidena.