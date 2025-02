Służby bezpieczeństwa UE poparły pomysł ograniczenia możliwości poruszania się rosyjskich dyplomatów do terytoriów krajów, do których zostali delegowani. Droga do wcielenia pomysłu w życie jest jednak kręta, bo nie wszystkie kraje przyjmują inicjatywę z entuzjazmem. Projekt blokować ma rząd Niemiec, obawiający się odwetu ze strony Moskwy. Polska z kolei już stosuje ograniczenia.