Mięsożerne robaki przy granicy z Polską. Nie mają naturalnych wrogów

Caenoplana variegata, czyli płaziniec lądowy naturalnie bytuje w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Można spotkać ten gatunek m.in. w Australii i Brazylii. Prawdopodobnie zostały przytransportowane do Europy wraz z egzotycznymi roślinami - wydostały się poza szklarnie i centra ogrodnicze. Ekspansja tego gatunku trwa od dwóch dekad.

Pierwsze doniesienia o obecności Caenoplana variegata w Europie pochodzą z Wielkiej Brytanii, następnie odnotowano go w Niderlandach, a ostatnio w zachodnich Niemczech. Ich rozprzestrzenianiu sprzyja zmiana klimatu, która tworzy dogodne warunki do ich przetrwania i rozmnażania na nowych terenach.

Gdzie stwierdzono obecność płazińców lądowych?

Obecność Caenoplana variegata została potwierdzona w zachodnich Niemczech, co oznacza, że zbliżają się one do polskich granic. Jak donosi planeta.pl, już półtora roku temu glisty tego gatunku zaobserwowano w Nadrenii Północnej-Westfalii. Niemieccy przyrodnicy alarmują, że płazińce te nie mają naturalnych wrogów w Europie. Wydzielany przez nie śluz działa odstraszająco na potencjalnych drapieżników, co dodatkowo ułatwia im ekspansję.

Czy można zwalczyć płazińce?

Skuteczne metody zwalczania Caenoplana variegata nie zostały jeszcze opracowane. Najlepszym sposobem na ograniczenie ich rozprzestrzeniania jest monitorowanie występowania okazów, ograniczenie importu egzotycznych roślin oraz edukacja na ten temat.

Warto również dokładnie sprawdzać donice egzotycznych roślin oraz ciała egzotycznych zwierząt pod kątem obecności tych płazińców, aby zapobiec ich dalszemu rozprzestrzenianiu. Co ważne, płazińce są wyjątkowo odporne na uszkodzenia. Przecięcie ciała prowadzi do powstania dwóch nowych osobników.

Inwazyjne gatunki obce groźne dla rodzimych gatunków

Inwazyjne gatunki obce stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemów. Wypierają lokalne gatunki, konkurując z nimi o zasoby i niszcząc ich siedliska. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do wymierania rodzimych przedstawicieli świata fauny oraz zmieniać strukturę i funkcjonowanie całych ekosystemów.

Przykładem jest barszcz Sosnowskiego, który rozprzestrzenił się w Polsce, wypierając rodzime rośliny i stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi.

W obliczu zagrożeń związanych z inwazyjnymi gatunkami obcymi ważne jest podejmowanie działań mających na celu ich monitorowanie, kontrolę oraz edukację społeczeństwa na temat potencjalnych zagrożeń dla bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów.

