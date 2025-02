Na scenę wraca legendarny zespół - Black Sabbath. Grupa zagra jeden koncert w rodzinnym mieście Birmingham. Zespół wystąpi w oryginalnym składzie, wraz ze schorowanym Ozzym Osbournem. Będzie to jego pożegnanie ze sceną. - To będzie największe heavy metalowe show w historii - powiedział reżyser muzyczny wydarzenia Tom Morello. Black Sabbath to ikona muzyki, zespół sprzedał ponad 75 mln płyt.

O tym, że Black Sabbath może powrócić na jeden koncert krążył plotki. Teraz jest oficjalne potwierdzenie od samego zespołu - przekazał portal BBC. Dodano, że koncert zespołu odbędzie się 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham.

76-letni legendarny wokalista - Ozzy Osbourne - zagra krótki solowy set, by później wystąpić z oryginalnym składem Black Sabbath.

- To mój czas na "powrót do początku". Czas, by wrócić do miejsca, gdzie się urodziłem. Mam ogromne szczęście, że mogę to zrobić z pomocą ludzi, których kocham. Birmingham jest prawdziwym domem metalu - podkreślił muzyk.

Black Sabbath zagra jeszcze raz. Powrót w oryginalnym składzie

Muzycznym reżyserem "Back To The Beginnning" (Powrotu do Początku - red.) będzie Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave. Podczas trwającego cały dzień wydarzenia pojawią się również m.in. Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax i Mastodon.

- To będzie największe heavy metalowe show w historii - powiedział Morello.

Dodatkowo zobaczymy supergrupę złożony z wielu innych muzyków. Mają to być m. .in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E Lee, Jonathan Davis (Korn), KK Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine), Wolfgang Van Halen i Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera).

Wszystkie zyski z koncertu 5 lipca zostaną przekazane organizacjom charytatywnym, w tym Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital i Acorn Children's Hospice. Bilety trafią do sprzedaży o 10 rano (czasu lokalnego) w piątek - 14 lutego.

Zespół Black Sabbath to ikona świata muzyki

Założona w 1968 r. grupa sprzedała ponad 75 mln płyt. Tworzona przez nich muzyka stała się inspiracją dla muzyków z całego świata. Ich debiutancki album "Black Sabbath" został zarejestrowany w ciągu dwóch dni w londyńskim studiu Regent Sound na Tottenham Court Road. W 1970 roku trafił do pierwszej dziesiątki najlepszych płyt w Wielkiej Brytanii i utorował drogę dla szeregu kolejnych.



Ostatnim studyjnym albumem Black Sabbath jest "13" z 2013 r. Ten materiał z trójką liderów na perkusji gościnnie nagrał Brad Wilk, muzyk Rage Against The Machine. Z kolei ostatnią płytą sygnowaną przez oryginalny skład pozostaje "Never Say Die!" z 1978 r.

Legenda heavy metalu oficjalnie zakończyła działalność w lutym 2017 r. W rodzinnym Birmingham w hali Genting Arena odbył się ostatni koncert w ramach trasy "The End Tour". W składzie Black Sabbath występowało wówczas trzech muzyków oryginalnego składu: wokalista Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi i basista Geezer Butler.



Osbourne kontynuował solową karierę, nagrywając jeszcze płyty "Ordinary Man" (2020) i "Patient No. 9" (2022), jednak poważne choroby uniemożliwiły mu powrót do koncertowania. Problemy zdrowotne okazały się na tyle poważnie, że w lutym 2023 r. ogłosił koniec występów.