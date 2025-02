Zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł. Są też złe wiadomości 

Śmierć bliskiej osoby to ogromne obciążenie emocjonalne. Niestety, wiąże się również z koniecznością organizacji i opłacenia pogrzebu, co może być dużym wydatkiem. Koszty pochówku rosną z każdym rokiem. Dobrą wiadomością jest wzrost zasiłku pogrzebowego, jednak są również złe informacje - nie będzie jego waloryzacji.

Od 2015 roku do 2024 roku wysokość zasiłku pogrzebowego pozostawała niezmieniona i wynosiła 4 tysiące złotych. Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie to wzrośnie do 7 tysięcy złotych. Ostateczny kształt projektu ma zostać zaprezentowany w pierwszych miesiącach 2025 r. Jednak już dziś wiadomo, że zasiłek nie będzie podlegał waloryzacji, a weryfikacji - jego wysokość będzie monitorowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Oznacza to, że nie będzie on bezpośrednio zależny inflacji.

Zasiłek pogrzebowy a realia kosztów pogrzebu

Od 1 marca 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego była stała i wynosiła jedynie 4 tysiące złotych. Inflacja nie miała na nią wpływu, mimo że koszty pogrzebu systematycznie rosły. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal Money.pl, w ostatnich latach pogrzeb bez kremacji kosztował od 12,1 tys. zł do 14,3 tys. zł. Cena ta zależy od zakresu usług oraz lokalizacji ceremonii.

Jak podaje portal Infor.pl, zamiast waloryzacji wprowadzony zostanie mechanizm weryfikacji wysokości zasiłku przez Radę Ministrów, która podejmie decyzję o ewentualnych zmianach w oparciu o dane z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Zatem podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego w przyszłości będzie uzależnione od decyzji Rady Ministrów, która do końca czerwca danego roku może podjąć decyzję o jego podwyższeniu na podstawie analizy realnych kosztów pogrzebu.

Jak działa zasiłek pogrzebowy w Polsce?

Regulacje dotyczące zasiłku pogrzebowego znajdują się w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z 1998 roku, Ustawie o emeryturach i rentach z 2003 roku oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2003 roku. Świadczenie to przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu – najczęściej członkowi rodziny.

Zasiłek wypłacany jest po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby ubezpieczonej. Do jego uzyskania wymagane są następujące dokumenty:

akt zgonu,

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (dostępny w ZUS),

dowód osobisty osoby składającej wniosek,

dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. faktury za trumnę, miejsce pochówku, transport i inne usługi pogrzebowe).

Przykładowe koszty usług pogrzebowych

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami, które mogą się różnić w zależności od województwa oraz miasta. Szacowane średnie ceny usług pogrzebowych kształtują się następująco:

usługi pogrzebowe - od 2 tysięcy złotych do 4 tysięcy złotych,

trumna - od 1 tysiąca złotych do 3,5 tysiąca złotych,

wykup miejsca na cmentarzu - od 1,5 tysiąca złotych do 5 tysięcy złotych,

nagrobek - od 2 tysięcy złotych do 6 tysięcy złotych.

Usługi pogrzebowe obejmują również pomoc w załatwianiu formalności, np. zgłoszenia zgonu, zorganizowania ceremonii czy wyborze miejsca pochówku. Im większe miasto, tym większe koszty trzeba ponieść.

