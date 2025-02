Ruszyła wielka akcja w USA. Deportują nielegalnych imigrantów do Guantanamo

- Mogę potwierdzić, że dziś rozpoczęły się pierwsze loty ze Stanów Zjednoczonych do Guantanamo z nielegalnymi migrantami - powiedziała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas wywiadu dla telewizji Fox Business.

Przekazała, że prezydent Donald Trump, szef Pentagonu Pete Hegseth i szefowa resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem "już realizują tę obietnicę wykorzystania potencjału Guantanamo dla nielegalnych przestępców, którzy złamali nasze krajowe prawo imigracyjne, a następnie dopuścili się odrażających przestępstw przeciwko legalnym obywatelom amerykańskim tutaj, w kraju".

Rzeczniczka nie zdradziła szczegółów lotów, ani ilu imigrantów zostało przetransportowanych na Kubę.

Deportacje do Guantanamo. Miejsce dla najgorszych przestępców

Hegseth już w ubiegłym tygodniu oznajmił, że operacja powiększania ośrodka zatrzymań w Guantanamo, by mógł pomieścić 30 tys. migrantów została rozpoczęta i powiedział, że trafiać tam mają "najgorsi z najgorszych" przestępców.

Zaznaczył jednak, że będą tam trzymani tymczasowo do momentu deportacji do swoich krajów. Przeczyło to wcześniejszym słowom prezydenta Trumpa, który uzasadniał konieczność wysyłania migrantów do Guantanamo chęcią zapewnienia, by nie wrócili oni do USA.

ZOBACZ: Chaos podczas deportacji z USA. Imigranci skarżą się na warunki podróży

- Niektórzy z nich są tak źli, że nie ufamy nawet innym krajom, by ich przetrzymywały, bo nie chcemy, by wracali. Więc wyślemy ich do Guantanamo. To od razu podwoi nasze możliwości (...) To jest miejsce, z którego ciężko się wydostać - mówił Trump podczas podpisywania memorandum w tej sprawie.

Guantanamo służyło już jako ośrodek dla migrantów podczas prezydentury Billa Clintona w latach 90., lecz wówczas kierowano tam uchodźców z Haiti i Kuby przechwytywanych podczas próby przeprawienia się do USA przez morze.

Decyzja Salwadoru. "Niezwykły gest"

Leavitt mówiła też, że po poniedziałkowej wizycie w Salwadorze amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio prezydent tego kraju Nayib Bukele zgodził się na przyjęcie deportowanych migrantów nie tylko z Salwadoru, ale też więzienie deportowanych przez USA przestępców z innych krajów, w tym członków wenezuelskiego gangu Tren de Aragua.

Departament Stanu USA podał w komunikacie ze spotkania, że prezydent Salwadoru "w niezwykłym geście, jakiego nigdy wcześniej nie dokonał żaden kraj, zaoferował osadzenie w swoich więzieniach niebezpiecznych amerykańskich przestępców, w tym obywateli USA i legalnych rezydentów".

O możliwości deportacji obywateli USA do innych krajów ("za drobną opłatą"), by tam odsiadywali wyroki mówił też wcześniej sam Trump, choć eksperci uznają ten pomysł za nielegalny.