Prokurator Generalny skierował do Sejmu wniosek komisji ds. Pegasusa o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze w związku z karą porządkową 30 dni aresztu - poinformowała prokurator Anna Adamiak.

W piątek sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa przegłosowała wniosek o rozpoczęcie procedury zmierzającej do zastosowania wobec byłego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro kary porządkowej w postaci 30 dni aresztu.

Była to konsekwencja nie stawienia się polityka na posiedzeniu komisji o wyznaczonej wcześniej godzinie.

- Znów się okazało, że Donald Tusk jest "miękiszonem" i "zgniecionym naleśnikiem" dlatego, że wtedy kiedy zostałem tutaj przywieziony przez policjantów, to komisję, a pewnie i Tuska obleciał taki strach, że gwałtownie zakończyli spotkanie - tłumaczył Ziobro w trakcie konferencji prasowej.

Jednocześnie podkreślił, że celowo wrócił z Brukseli, gdzie odbywał rehabilitację.

- Przerwałem ją tylko po to, by dać szansę tym członkom komisji, którzy realizując zlecenia Donalda Tuska pytali mnie o Pegasusa - stwierdził.

Komisja ds. Pegasusa. Zbigniew Ziobro może stracić immunitet

Rzecznika Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak w poniedziałkowej rozmowie z PAP poinformowała, że wniosek wpłynął już do prokuratury.

- Wniosek komisji śledczej wpłynął. We wtorek zostanie przekazany do analizy od strony formalnej do wybranego prokuratora z zespołu śledczego nr 3 od Pegasusa i Prokuratury Generalnej - stwierdziła, dodając, że po formalnym sprawdzeniu podjęte zostaną dalsze kroki w tej sprawie.

Po kilkunastu godzinach rzeczniczka Prokuratury Generalnej przekazała, że Adam Bodnar skierował wniosek do Sejmu. Oznacza to, że parlament zajmie się uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.

