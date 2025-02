Seniorzy mogą odzyskać spore kwoty. Te wydatki można odliczyć od podatku

Aby skorzystać z ulg i zapłacić niższy podatek, należy wpisać je w odpowiednie rubryki formularza PIT-36 lub PIT-37 oraz uwzględnić w załączniku PIT/O. Wszystkie odliczenia powinny być poparte odpowiednimi dokumentami, takimi jak faktury, rachunki czy potwierdzenia przelewów.

Warto dokładnie zapoznać się z zasadami każdej ulgi i przygotować komplet dokumentów, aby skutecznie obniżyć wysokość należnego podatku. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez serwis podatki.gov.pl, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji.

Ulga na internet

Seniorzy mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na korzystanie z internetu. Ulga obejmuje zarówno internet stacjonarny, jak i mobilny. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł rocznie, a z ulgi można korzystać przez dwa następujące po sobie lata.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, takich jak faktury VAT lub rachunki imienne.

Ulga termomodernizacyjna

Osoby starsze, które są właścicielami domów jednorodzinnych, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Obejmuje ona wydatki poniesione na modernizację budynku, takie jak:

wymiana pieca na bardziej ekologiczny,

ocieplenie ścian,

wymiana okien i drzwi,

instalacja odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki).

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł na osobę. Jeśli budynek ma kilku właścicieli, każdy z nich może skorzystać z ulgi proporcjonalnie do poniesionych kosztów. W przypadku małżeństw każdy z małżonków może odliczyć pełną kwotę, co daje łączną możliwość odliczenia do 106 000 zł.

Ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego

Osoby, które przekazują darowizny na cele pożytku publicznego, mogą odliczyć te wydatki od podstawy opodatkowania. Dotyczy to darowizn przekazanych np. na:

organizacje charytatywne,

fundacje wspierające osoby potrzebujące,

instytucje kulturalne i edukacyjne.

Maksymalnie można odliczyć do 6 proc. uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym. Konieczne jest posiadanie potwierdzenia przekazania darowizny, np. dowodu przelewu bankowego.

Ulga dla pracujących seniorów

Polacy, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat) i zdecydują się kontynuować pracę zawodową, zamiast przechodzić na emeryturę, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu zwolnione z opodatkowania są dochody do wysokości 85 528 zł rocznie.

Ulga ta dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ulga rehabilitacyjna

Seniorzy, którzy ponoszą wydatki na rehabilitację lub są osobami niepełnosprawnymi, mogą odliczyć koszty związane z m.in.:

zakupem sprzętu rehabilitacyjnego,

leczeniem i zabiegami rehabilitacyjnymi,

adaptacją mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

opieką pielęgniarską.

Niektóre kwoty można odliczyć w pełnej wysokości, a inne do określonego limitu. Przykładowo, koszty używania samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej można odliczyć do 2 280 zł rocznie.

