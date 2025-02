Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tę niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska - wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Ugrupowanie poparłoby 32 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost w stosunku do badania z połowy stycznia. Oprócz KO powody do zadowolenia miałaby jeszcze Lewica, martwić się mogą natomiast PiS, Trzecia Droga i Konfederacja.