Ponad połowa badanych uważa, że rząd Tuska utrzyma się do końca kadencji - wynika z najnowszego sondażu. Z kolei jedna trzecia ankietowanych jest zdania, że czekają nas przedterminowe wybory. Wśród wyborców Koalicji 15 października 90 proc. badanych uważa, że rząd wytrzyma do końca. Zwolennicy PiS i Konfederacji mają odmienne zdanie.

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy według nich Koalicja 15 października dotrwa do końca obecnej kadencji?

58,4 proc. badanych odpowiedziało, że "tak". Z czego 20,6 proc. jest zdania, że "zdecydowanie tak", a 37,8 proc. uważa, że "raczej tak".

Z koli 30,6 proc. pytanych wyraziło sceptycyzm co do przyszłości rządu Donalda Tuska i stwierdziło, że rząd nie dotrwa do końca kadencji. 25 proc. uważa, że gabinet "raczej nie przetrwa", a 5,6 proc. twierdzi, że "zdecydowanie nie dotrwa do końca kadencji".

Czy rząd Tuska dotrwa do końca kadencji? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Przekonanie, że rząd dotrwa do końca kadencji wyraziło 90 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. 6 proc. uważa, że się tak nie stanie, a 4 proc. nie ma zdania.

Wśród wyborców opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji dominuje opinia, że Koalicja 15 października nie dotrwa do końca. Uważa tak łącznie 69 proc. pytanych (53 proc. "raczej nie", 16 proc. - "zdecydowanie nie"). Z kolei 14 proc. jest przeciwnego zdania. 17 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, to według 60 proc. z nich rząd przetrwa (7 proc. "raczej tak", 53 proc. - "zdecydowanie tak"). Innego zdania jest 22 proc. respondentów, 18 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-22 grudnia 2024 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.